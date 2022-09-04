Иван Ургант берется за любую подработку

Актер и ведущий Иван Ургант решил вернуться к певческой карьере. Артист последние несколько месяцев не работает на ТВ, так как его вечернее шоу поставили на паузу. Поэтому телеведущий ищет любые способы напомнить о себе. В Сети появилась новая песня скандальной группы ЛСП «Сектор приз», которая посвящена телеведущему Леониду Якубовичу. «Сектор «Приз! Старый лис усмехается в усы. На мой риск крутит барабан, барабан, барабан. Но банкротам никогда не выпадает сектор «Приз», — читает Олег ЛСП в треке. Примечательно, что в композиции есть ненормативная лексика, а в ее создании поучаствовал шоумен Иван Ургант. Удивительно, как телеведущий не постеснялся приложить руку к провокационному треку. К слову, 44-летний Иван не читает рэп в композиции, а является приглашенным гитаристом.Внимательные слушатели отметят, что новый хит Олега ЛСП явно навеян творчеством Гриши Урганта — альтер-эго знаменитого телеведущего. В 2012 году он представил музыкальный альбом Estrada, который хвалили критики. На пластинке 10 треков, записанные в стиле поп-музыки конца 80-х — начала 90-х годов. Ранее Иван неожиданно для многих стал лицом популярного образовательного проекта Geekbrains. Он записал для них забавный ролик, пригласив на конференцию. А затем и сам дал лекцию об IT-технологиях. Тогда пользователи в шутку отметили, что Ургант в этом ничего не понимает. В то время как вечернее шоу не выходит, телезвезда постепенно возвращается и к корпоративным мероприятиям. Уже известно о двух проектах, где ведущим был именно Иван. Ранее он получал за часовое выступление около семи миллионов рублей, но после публичного скандала, говорят, цена резко снизилась. Напомним, Иван после начала специальной военной операции на Донбассе отправился в Израиль отдыхать. Он довольно быстро вернулся, после чего появились слухи о продаже им элитной недвижимости: якобы Ургант решил избавиться от апартаментов в Москва-Сити и от особняка в элитном поселке. Сам шоумен не спешит комментировать эти слухи.