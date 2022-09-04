Эдгард Запашный выступил в защиту Александра Гудкова
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Эдгард Запашный выступил в защиту Александра Гудкова

Эдгард Запашный выступил в защиту Александра Гудкова
Дрессировщик Эдгард Запашный призывает не линчевать юмориста. Артист призвал россиян снисходительно отнестись к провокационному ролику Александра Гудкова «Я узкий». Дрессировщик уверен, юмориста подвело чувство юмора. В своем Telegram-канале Запашный прокомментировал возможное уголовное дело, которое общественники требуют возбудить против экс-кавээнщика. По его словам, в данной ситуации неодобрение композиции будет лучшей мерой наказания. «Друзья, давайте не будем превращаться в общество, которое сразу готово отправить человека на рудники за идиотскую шутку. Да, я считаю, что в этот раз у Александра юмор дал сбой и, общественного порицания будет достаточно», — пишет он.
46-летний Эдгард Вальтерович уточнил, он имеет в виду только пародию на песню «Я русский», которую исполнил Shaman. «Я говорю сейчас про конкретный клип, а не про Гудкова в целом», — расставил дрессировщик все точки над «i». Не все комментаторы согласны с позицией дрессировщика. Некоторые считают, что юморист должен понести наказание. «На рудники его никто не отправит. А отправить разбирать завалы не помешало бы»; «Он не маленький, чтобы его просто поругать и пальчиком показать»; «Ну, идиот. Что, на каждого придурка оборачиваться? Метлу дать на 15 суток», — пишут пользователи. Напомним, запрос в прокуратуру с просьбой завести уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» отправил Артур Шлыков. Мужчина является председателем общественного движения «Гражданский комитет России». Если правоохранительные органы обнаружат в творчестве Гудкова признаки разжигания межнациональной розни, шоумену будет грозить до пяти лет лишения свободы.
# Шоу-бизнес Запашный Эдгард
По материалам: z-aya

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