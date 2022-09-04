Эксперимент американского бизнесмена: как делать деньги из воздуха?
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Эксперимент американского бизнесмена: как делать деньги из воздуха?

В Лос-Анджелесе владелец сети дисконтной обуви "Payless" решил провести смелый эксперимент. Он создал фальшивый люксовый бутик под названием "Palessi", в котором бизнесмен продавал всю ту же дешевую обувь, но с огромной наценкой. Люди быстро уверовали, что перед ними "премиальный товар" и достали кошельки, восхищаясь "роскошностью" обычной обуви. Вот, как надо делать деньги из воздуха.
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По материалам: триникси

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