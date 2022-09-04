Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 5-9 сентября + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S на следующей неделе запланировано не менее 11 значимых релизов: с 5 по 9 сентября. Не все эти релизы являются новыми играми, среди них есть и долгожданные обновления. Из интересного, отметим, что в начале недели, 6 сентября, игра Biomutant получит оптимизацию до Xbox Series X | S, а 8 сентября выйдет стильная Soulslike-игра нового поколения — Steelrising.

Итого, список релизов для Xbox на неделю с 5 по 9 сентября выглядит так:

Game Pass

Circus Electrique (6 сентября)Disney Dreamlight Valley (ранний доступ) (6 сентября)Biomutant for XSX (6 сентября) (оптимизация до Xbox Series X | S)Train Sim World 3 (6 сентября)Game Type DX (7 сентября)Kaichu: The Kaiju Dating Sim (7 сентября)White Day: A Labyrinth Named School (7 сентября)Radical Rex (8 сентября)Steelrising (8 сентября) (Xbox Series X | S)Tower Princess (8 сентября)NBA 2K23 (9 сентября)

На данный момент известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass на следующей неделе:

Disney Dreamlight Valley (ранний доступ) (6 сентября)Train Sim World 3 (6 сентября)

Отметим, что в начале недели Microsoft должна анонсировать подборку на первую половину сентября.