Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 5-9 сентября + релизы в Game Pass
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Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 5-9 сентября + релизы в Game Pass

Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 5-9 сентября + релизы в Game Pass


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S на следующей неделе запланировано не менее 11 значимых релизов: с 5 по 9 сентября. Не все эти релизы являются новыми играми, среди них есть и долгожданные обновления. Из интересного, отметим, что в начале недели, 6 сентября, игра Biomutant получит оптимизацию до Xbox Series X | S, а 8 сентября выйдет стильная Soulslike-игра нового поколения — Steelrising.

Итого, список релизов для Xbox на неделю с 5 по 9 сентября выглядит так:



Circus Electrique (6 сентября)



Disney Dreamlight Valley (ранний доступ) (6 сентября)



Biomutant for XSX (6 сентября) (оптимизация до Xbox Series X | S)



Train Sim World 3 (6 сентября)



Game Type DX (7 сентября)



Kaichu: The Kaiju Dating Sim (7 сентября)



White Day: A Labyrinth Named School (7 сентября)



Radical Rex (8 сентября)



Steelrising (8 сентября) (Xbox Series X | S)



Tower Princess (8 сентября)



NBA 2K23 (9 сентября)

Game Pass

На данный момент известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass на следующей неделе:



Disney Dreamlight Valley (ранний доступ) (6 сентября)



Train Sim World 3 (6 сентября)

Отметим, что в начале недели Microsoft должна анонсировать подборку на первую половину сентября.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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