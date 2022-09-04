Кабмин предложил исключить введение платы за вход в парки Москвы

Правительство предложило исключить возможность взимания платы за вход в московские парки, относящиеся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Такой проект постановления разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

В июле 2020 года принято постановление кабмина № 1039, дающее регионам право вводить плату за посещение парков, заповедников и ботанических садов, которые относятся к ООПТ. Исключение сделали для проживающих на этих природных территориях, например, для тех, кто живет в заповедниках. Также пускать в лес бесплатно обязаны пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, Героев России и Советского Союза, инвалидов и их сопровождающих, многодетных родителей, дошкольников и школьников, детей-сирот. Сейчас для входа в заповедники и на некоторые другие охраняемые природные территории, в том числе ботанические сады, приходится покупать билеты.

Фактически сейчас посещение парков может стать платным и в Москве. Чтобы избежать этого, кабмин разработал проект постановления, который до 15 сентября проходит общественное обсуждение. Согласно инициативе, для москвичей и гостей столицы вход на все особо охраняемые природные территории столицы будет бесплатным. В случае принятия постановления городские власти не смогут принять иное решение.

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