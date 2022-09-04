Как избавиться от чернильных пятен и чем оттереть следы от ручки на одежде, чтобы не повредить ткань

Следы от ручки на одежде являются частой проблемой не только школьников, но и многих офисных сотрудников. Пятна от чернил бросаются в глаза даже на темных вещах, иногда они могут с трудом поддаваться удалению, но сделать это вполне реально.

Можно ли отстирать след от ручки с одежды

Основным правилом качественного устранения грязи можно назвать мгновенную реакцию. Если ручка стала протекать в кармане, постарайтесь остановить процесс впитывания жидкости в ткань. Для этого на измазанный участок нанесите детскую присыпку. Подойдет также тальк или крахмал.





Через несколько минут прижмите к испачканной ткани бумажное полотенце. В этом случае присыпка выступает в качестве абсорбента, который не дает жидкости впитываться в ткань.

Если вы вдруг зацепили ручку одеждой, то следы можно быстро удалить проверенными методами:

спирт . Просто прижмите к пятну ватный тампон, смоченный в спирте, после чего обработайте пятно мыльным раствором;

. Просто прижмите к пятну ватный тампон, смоченный в спирте, после чего обработайте пятно мыльным раствором; кефир . Молочный продукт стоит нанести на пятно на ночь, чтобы он растворил след Утром кефир нужно убрать с помощью влажной салфетки;

. Молочный продукт стоит нанести на пятно на ночь, чтобы он растворил след Утром кефир нужно убрать с помощью влажной салфетки; лимонная кислота. Потребуется 125 мл воды и столовая ложка средства. Все смешивается, подогревается до комнатной температуры и наносится на 15 минут на измазанную вещь.

Как убрать с одежды следы от ручки

Избавиться от грязи поможет обычный ацетон. Одежду разместите на влажной ткани, налейте на проблемное место ацетон, пусть немного растворит пятно. Постепенно чернила будут впитываться в ткань, которая была постелена снизу. После этого простирайте вещь любым удобным для вас способом.





В борьбе с чернилами поможет скипидар, но вот подойдет он только для одежды из шерсти и денима. След от ручки стоит осторожно потереть ватной палочкой со скипидаром. Однако не стоит это делать сильно, иначе можно получить некрасивые разводы. Чтобы предварительно попробовать данный метод, протестируйте его на изнанке одежды.

Универсальным чистящим средством будет Доместос. Тот самый, который используется для чистки унитазов. Он отлично справится с пятнами от ручки на белой одежде. Смочите средством кусочек ткани и прижмите к пятну на пятнадцать минут. После этого сполосните вещь в прохладной воде и забросьте в стиральную машинку.

Как отмыть следы от ручки с мебели

Часто следы от чернил остаются на рабочем столе. Пластик получится почистить хозяйственным белым мылом или жидкостью для мытья посуды. Подойдут влажные салфетки, которые можно постоянно держать на рабочем столе, и протирать его каждый раз после окончания работы. А вот стол с масляной краской нужно протирать мелом или стиральным порошком.





Стулья с обивкой из заменителя кожи можно почистить пищевой содой. В нее добавьте немного теплой воды, размешайте до кашицы и наложите на полчаса на загрязненный участок.

Если ваш ребенок порисовал обои, нужно подобрать способ чистки, исходя из материала настенного покрытия:

для виниловых подойдет обычная тряпочка с гелем для мытья посуды;

флизелин отлично оттирается перекисью. Для этого достаточно смоченный диск приложить к проблемному месту. Как только чернила начнут тускнеть, положите на него на несколько минут вареное яйцо;

белые бумажные обои можно оттереть зубной пастой.

Если пятно от ручки есть на диване, воспользуйтесь горчичным порошком. Размешайте его до состояния кашицы и намажьте пятно, не затрагивая незагрязненные участки, ведь ткань можно испортить. Более проверенным средством является специальный спрей, который очищает текстильные поверхности в доме.