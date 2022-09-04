Как организовать романтический ужин на крыше

Вадим Карасев

Романтический ужин с видом на вечерний Санкт-Петербург – великолепный подарок для любимого человека. Повод может быть абсолютно любым: день святого Валентина, годовщина отношений или свадьбы либо просто непреодолимое желание порадовать вторую половинку.

Свидание на крыше – это всегда романтика, нежность и загадочность. Подробно об организации этого мероприятия можно узнать здесь https://karlson-roof.ru/romanticheskiy-uzhin-na-kryshe.

Сюжет, когда двое влюбленных наслаждаются обществом друг друга на крыше, знаком всем нам из мелодрам. Втайне многие из нас хотели бы оказаться на месте героев кинолент. Огни ночного города, приятная приглушенная музыка, легкие закуски – все это привлекает многих жителей и гостей Питера. Получить доступ на крышу дома и тем более организовать романтический ужин самостоятельно практически невозможно. На помощь приходят специализированные компании, которые самостоятельно занимаются организацией подобных мероприятий.

Организовать романтику на крыше могут сотрудники специализированных компаний. Профессионалы уже подготовили не одно свидание, и могут предложить вам очередной эксклюзив. Главное – рассказать о своих пожеланиях, установить бюджет и подобрать место.

Ужин на крыше в Санкт-Петербурге: обязательные атрибуты

Несколько полезных рекомендаций превратят романтический ужин в незабываемый праздник:

Проводить подобные свидания лучше ночью или вечером. Тогда вы сможете любоваться красотой ночного города, огнями витрин.

При заказе ужина акцентируйте внимание на десертах и фруктах. Когда эмоции зашкаливают, времени на еду не остается. Но если свидание будет проходить в холодное время года, можно заказать горячее блюдо.

От крепкого алкоголя лучше воздержаться. Отдайте предпочтение вину или шампанскому. Освежающее спиртное больше подходит для летнего теплого вечера. А вино согреет, если на улице прохладно.

Закончить романтический вечер можно чаем или кофе. Отличным дополнением станет аппетитное пирожное.

Если ужин запланирован в холодную погоду, позаботьтесь о пушистых, комфортных пледах. С ними на крыше будет гораздо уютнее.

Не отказывайтесь от музыкального сопровождения. Одинокий скрипач или саксофонист с приятной живой музыкой создадут особую душевную атмосферу. Если бюджет ограничен, и вы не можете позволить себе услуги музыканта, позаботьтесь о портативной колонке или ноутбуке с романтической музыкой.

Небольшая прогулка. Если площадка позволяет, обязательно прогуляйтесь по периметру, чтобы насладиться живописными видами, которые открываются с высоты. Ночной Санкт-Петербург завораживает сказочными видами.

Медленный танец. Не забудьте станцевать танец, ведь обстановка к этому располагает.

СПб ужин на крыше – это теплые, искренние эмоции, роскошный вид на ночной город и незабываемое времяпрепровождение двух влюбленных.



