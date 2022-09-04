Когда делать окрашивание волос и стричься: лунный гороскоп красоты на сентябрь 2022 года, благоприятные дни
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Когда делать окрашивание волос и стричься: лунный гороскоп красоты на сентябрь 2022 года, благоприятные дни

Когда делать окрашивание волос и стричься: лунный гороскоп красоты на сентябрь 2022 года, благоприятные дни

Лунный гороскоп красоты на сентябрь 2022 года поможет выбрать удачные дни для проведения уходовых процедур. Стоит отметить, что для женщин расположение ночного светила имеет особое значение.

Как лунный календарь может помочь стать привлекательнее

Ориентироваться на луну принято не только когда планируется покраска или стрижка волос. Важно обращать внимание на фазы ночного светила перед тем, как отправляться на косметологические уколы или пластические операции. Лунный календарь считается большим помощником современных красавиц.

Известно, что фазы луны напрямую влияют на результат, который вы получаете. Например, процедура, сделанная во время убывающей луны, может не только привести к лишней трате денег, но и кардинально подпортить внешность.


О том, что волосы быстрее будут расти, если стричь их на растущую луну, знают все уже давно. Однако до сих пор остается очень много девушек, которые ни разу не пользовались лунным календарем во время подбора даты для проведения процедур. А потом они тратят огромные деньги на лечение и восстановления волос.

Многие до сих пор недооценивают важность лунного календаря. Но если вы уже настроились получить шикарные волосы, начинать нужно с выбора подходящей даты. Сначала лучше отправиться на стрижку, а потом записываться на дополнительные процедуры по уходу за волосами.

Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2022 года

Луна будет находиться в знаке Козерога 5 и 6 числа. Это благотворно отразится на любых процедурах, которые связаны с волосами. Вам обязательно понравится сделанное окрашивание или тонирование. Если вдруг душа захочет чего-то нового, попробуйте химическую завивку.


Стрижка в такие дни сделает локоны более крепкими, они начнут расти лучше, кончики не будут ломаться и раздваиваться. Если у вас выпадают волосы и хочется побыстрее избавиться от этой проблемы, стоит запланировать визит к мастеру на эти даты.

Растущая луна в Весах 27 сентября позитивным образом повлияет на волосы, если их постричь. Однако есть риск, что локоны станут не такими послушными, как раньше, будут сильно крутиться. Особенно удачными в этот день окажутся оздоровительные процедуры. Не обязательно отправляться в салон, можно все сделать дома.

Стрижка на третий лунный день способна увеличить денежную энергию. Поэтому кроме прекрасных локонов, вы получите еще и улучшение своего финансового состояния.

Лунный календарь красоты на сентябрь 2022 года: неблагоприятные дни

Луна в Овне будет пребывать 11, 12 и 13 числа. Если не трогать длину волос, ничего страшного не случится. А вот если подстричься в какой-то из этих дней, можно нанести непоправимую травму волосам. Смело можно записываться на окрашивание и процедуры по уходу – результат точно принесет массу удовольствия и пользы.


Луна в Раке будет находиться 18, 19 и 20 сентября. В указанные дни волосы будут очень непослушными. Практически нереально будет сделать даже элементарную прическу. Стричься в такое время можно лишь в том случае, если нужно выйти из-под навязчивой опеки своих близких. Лучше всего отправляться в салон на оздоровительные и уходовые процедуры.

Луна в Скорпионе 28 и 29 числа точно не поспособствует удачной стрижке, ведь после этого волосы станут жестче и гуще. Если у вас и так тяжелые локоны, поход в салон лучше перенести на более благоприятное время. Краситься в это время разрешено только натуральными средствами. Любая химия способна нанести вред волосам.

В последний день месяца, 30 сентября, ночное небесное светило будет пребывать в знаке Стрельца. После стрижки волосы будут расти очень быстро, станут непослушными и пересушенными. Окраска и иные процедуры не дадут ничего хорошего. Более того, подобные манипуляции могут даже навредить здоровью.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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