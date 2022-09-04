Костенко предложила расширить условия действия семейной ипотеки

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко предложила распространить программу семейной ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке для граждан, которые проживающих в городах и поселениях, где не строят новые многоквартирные дома. ​

Депутат отправила письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой рассмотреть такую инициативу (есть в распоряжении «Парламентской газеты»).

Сейчас семейную ипотеку под 6% годовых можно взять, если первый или последующий ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. По условиям программы можно приобрести квартиру в строящемся доме или в сданной новостройке, а также частный дом с участком. Но купить недвижимость​ необходимо только у юридического лица, то есть на первичном рынке. Приобрести жилье за счет семейной ипотеки​ на вторичном рынке разрешается только в сельском поселении на Дальнем Востоке.​

«Между тем указанная программа льготного ипотечного кредитования​ не учитывает то, что в ряде населенных пунктов страны на рынке недвижимости отсутствуют предложения от застройщиков по покупке первичного жилья по месту проживания заемщика», — отметила Костенко в письме.

В итоге жители территорий, на которых не ведут строительство ​ новых домов, не могут улучшить свои жилищные условия за счет льготного ипотечного кредитования.

Депутат обратилась к вице-премьеру ​с просьбой рассмотреть возможность покупки жилья на вторичном рынке для семей, постоянно проживающих на территориях, где не ведется (не предполагается в ближайшие годы) строительство новостроек, и в случае подтверждения актуальности инициативы поручить ответственным должностным лицам Правительства подготовить соответствующие изменения в нормативные акты.​

Полностью статья будет опубликована на сайте «Парламентской газеты» позднее