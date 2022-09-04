Костенко предложила расширить условия действия семейной ипотеки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Костенко предложила расширить условия действия семейной ипотеки

Костенко предложила расширить условия действия семейной ипотеки

Костенко предложила расширить условия действия семейной ипотеки

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко предложила распространить  программу семейной ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке для граждан, которые проживающих в городах и поселениях, где не строят новые многоквартирные дома. ​

Депутат отправила письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой рассмотреть такую инициативу (есть в распоряжении «Парламентской газеты»).

Сейчас семейную ипотеку под 6% годовых можно взять, если первый или последующий ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. По условиям программы можно приобрести квартиру в строящемся доме или в сданной новостройке, а также частный дом с участком. Но купить недвижимость​ необходимо только у юридического лица, то есть на первичном рынке. Приобрести жилье за счет семейной ипотеки​ на вторичном рынке разрешается только в сельском поселении на Дальнем Востоке.​

«Между тем указанная программа льготного ипотечного кредитования​ не учитывает то, что в ряде населенных пунктов страны на рынке недвижимости отсутствуют предложения от застройщиков по покупке первичного жилья по месту проживания заемщика», — отметила Костенко в письме.

В итоге жители территорий, на которых не ведут строительство ​ новых домов, не могут улучшить свои жилищные условия за счет льготного ипотечного кредитования.

Депутат обратилась к вице-премьеру ​с просьбой рассмотреть возможность покупки жилья на вторичном рынке для семей, постоянно проживающих на территориях, где не ведется (не предполагается в ближайшие годы) строительство новостроек, и в случае подтверждения актуальности инициативы поручить ответственным должностным лицам Правительства подготовить соответствующие изменения в нормативные акты.​

Полностью статья будет опубликована на сайте «Парламентской газеты» позднее

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Песков ответил на вопрос о посланиях премьера Венгрии Путину
Песков ответил на вопрос о посланиях премьера Венгрии Путину
Россия объявила награду в миллион рублей за захват эстонского робота на Украине
Россия объявила награду в миллион рублей за захват эстонского робота
В Кремле ответили на вопрос о чтении Путиным Telegram-каналов
В Кремле ответили на вопрос о чтении Путиным Telegram-каналов
Организаторы Kyiv Tech Summit предоставили донорам Unchain.Fund возможность посетить хакатон
Организаторы Kyiv Tech Summit предоставили донорам Unchain.Fund
Удаляем свои фото с чужих сайтов: способы поиска и как законным путем добиться действия авторского права
Удаляем свои фото с чужих сайтов: способы поиска и как законным путем
Официально: в Cyberpunk 2077 появится новый контент со следующим обновлением
Официально: в Cyberpunk 2077 появится новый контент со следующим
Подборка гифок (25 гифок) - 02.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 02.09.2022
Не нервируй: 6 разных антистресс-игрушек, чтобы бороться с осенней хандрой и тревожностью
Не нервируй: 6 разных антистресс-игрушек, чтобы бороться с осенней
Шольц пообещал продолжить военную помощь Киеву
Шольц пообещал продолжить военную помощь Киеву
Иван Ургант берется за любую подработку
Иван Ургант берется за любую подработку
Чулпан Хаматову из-за неадекватности отправляют лечиться
Чулпан Хаматову из-за неадекватности отправляют лечиться
Бывший муж Татьяны Лазаревой рассказал, как рушится жизнь его детей
Бывший муж Татьяны Лазаревой рассказал, как рушится жизнь его детей

Топ на сегодня

Спокойный отдых с ондатрой на берегу
Спокойный отдых с ондатрой на берегу
Дата и время осеннего равноденствия 2022 года
Дата и время осеннего равноденствия 2022 года
Политологи предсказали следующего премьера Великобритании
Политологи предсказали следующего премьера Великобритании
Администрация президента РФ рассмотрит вопрос перевода сборников хадисов
Администрация президента РФ рассмотрит вопрос перевода сборников
Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря санкциям Запада
Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря

Еще по теме

Минфин не планирует расширять семейную ипотеку на вторичное жилье
Пинский предложил включить в «дальневосточную ипотеку» вторичное жильё
Семейная ипотека: как получить ставку 6%
Льготная ипотека на вторичное жилье – как получить?