"Крупным планом": как изменились актеры-красавчики спустя годы (22 фото)
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"Крупным планом": как изменились актеры-красавчики спустя годы (22 фото)

Мел ГибсонВ молодости по этим ребятам сохли миллионы девушек во всем мире. Но, время идет, а современных барышней появляются новые кумиры для обожания. Да, эти красавчики уже совсем немолоды, а некоторые уже вов се стали дедушками. Но несмотря на это, они не растеряли своего природного обаяния и харизмы

Мел Гибсон


Джейсон Пристли

Джейсон Пристли
Мэтт Диллон

Мэтт Диллон
Антонио Бандерас

Антонио Бандерас
Кевин Костнер

Кевин Костнер
Эмилио Эстевес

Эмилио Эстевес
Джон Траволта

Джон Траволта
Скотт Вульф

Скотт Вульф
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо
Дольф Лундгрен

Дольф Лундгрен
Том Круз

Том Круз
Роберт Редфорд

Роберт Редфорд
Харрисон Форд

Харрисон Форд
Джейсон Бейтман

Джейсон Бейтман
Патрик Демпси

Патрик Демпси
Кристиан Слейтер

Кристиан Слейтер
Брюс Уиллис

Брюс Уиллис
Дон Джонсон

Дон Джонсон
Джордж Клуни

Джордж Клуни
Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне
Ричард Гир

Ричард Гир
Киану Ривз

Киану Ривз
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По материалам: триникси

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