"Крупным планом": как изменились актеры-красавчики спустя годы (22 фото)

Вадим Карасев

В молодости по этим ребятам сохли миллионы девушек во всем мире. Но, время идет, а современных барышней появляются новые кумиры для обожания. Да, эти красавчики уже совсем немолоды, а некоторые уже вов се стали дедушками. Но несмотря на это, они не растеряли своего природного обаяния и харизмыМел ГибсонДжейсон ПристлиМэтт ДиллонАнтонио БандерасКевин КостнерЭмилио ЭстевесДжон ТраволтаСкотт ВульфЛеонардо Ди КаприоДольф ЛундгренТом КрузРоберт РедфордХаррисон ФордДжейсон БейтманПатрик ДемпсиКристиан СлейтерБрюс УиллисДон ДжонсонДжордж КлуниСильвестр СталлонеРичард ГирКиану Ривз