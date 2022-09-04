"Крупным планом": как изменились актеры-красавчики спустя годы (22 фото)
Сегодня, 12:25 Вадим Карасев
В молодости по этим ребятам сохли миллионы девушек во всем мире. Но, время идет, а современных барышней появляются новые кумиры для обожания. Да, эти красавчики уже совсем немолоды, а некоторые уже вов се стали дедушками. Но несмотря на это, они не растеряли своего природного обаяния и харизмы
Мел Гибсон
Джейсон Пристли
Мэтт Диллон
Антонио Бандерас
Кевин Костнер
Эмилио Эстевес
Джон Траволта
Скотт Вульф
Леонардо Ди Каприо
Дольф Лундгрен
Том Круз
Роберт Редфорд
Харрисон Форд
Джейсон Бейтман
Патрик Демпси
Кристиан Слейтер
Брюс Уиллис
Дон Джонсон
Джордж Клуни
Сильвестр Сталлоне
Ричард Гир
Киану Ривз
Мел Гибсон
Джейсон Пристли
Мэтт Диллон
Антонио Бандерас
Кевин Костнер
Эмилио Эстевес
Джон Траволта
Скотт Вульф
Леонардо Ди Каприо
Дольф Лундгрен
Том Круз
Роберт Редфорд
Харрисон Форд
Джейсон Бейтман
Патрик Демпси
Кристиан Слейтер
Брюс Уиллис
Дон Джонсон
Джордж Клуни
Сильвестр Сталлоне
Ричард Гир
Киану Ривз
По материалам: триникси