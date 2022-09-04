Кто родился 4 сентября

Геннадий Иванович Орденов (65 лет)

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Получил высшее образование в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. Начал трудовую деятельность в 1976 году оператором газокаротажного отряда. В 1987 году назначен на должность начальника каротажного отряда в Ильинской геолого-разведочной экспедиции, затем занимал пост ведущего геофизика. С 1996 по 2003 год трудился в должности главы муниципального образования «Рабочий поселок Ильинка» Астраханской области. С 2005 по 2008 год был первым заместителем министра в министерстве по ТЭК и природным ресурсам Астраханской области. Позднее назначен заместителем генерального директора по общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

Сергей Владимирович Кабышев (59 лет)

Председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. В 1984 году окончил Саратовский юридический институт имени Курского. Служил в органах прокуратуры помощником волгоградского транспортного прокурора, затем — следователем военной прокуратуры Волгоградского гарнизона. В дальнейшем занимал посты заместителя начальника кафедры Высшей следственной школы МВД СССР, заведующего кафедрой юридического факультета Волгоградского государственного университета, доцента факультета права Высшей школы экономики. Имеет классный чин «Государственный советник Российской Федерации» 2-го класса.

Каплан Мугдинович Панеш (48 лет)

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Окончил в 1996 году Адыгейский государственный университет, в 2003 году — Московский педагогический государственный университет, в 2014 году — Адыгейский государственный университет. Кандидат экономических наук. В 1991 году работал в СОШ № 2 лаборантом кабинета физики. В 1996—1998 годах — инспектор отдела кадров Краснодарского регионального центра. В 2011—2021 годах — депутат Государственного совета Республики Адыгея V и VI созывов.

Мария Николаевна Прусакова (39 лет)

Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. В 2006 году окончила Алтайский государственный университет по специальности «политология». Обучение в вузе проходила на заочном отделении, во время учебы работала в центре помощи семье и детям социальным работником. С 2007 года работала в аппарате Алтайского краевого отделения КПРФ, с 2008 года — помощник депутата Алтайского краевого Законодательного собрания. В 2014 году избрана секретарем Алтайского краевого комитета КПРФ по организационной работе.

В этот день также родились:

Нина Николаевна Ургант (1929—2021)

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. После окончания школы поступила в Ленинградский театральный институт имени Островского. Год прослужила в Академическом театре имени Волкова в Ярославле, где заняла место ведущей лирической героини. C 1954 года — актриса Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. На ее счету в этом театре около 20 ролей. С 1962 года начала работать в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина, сыграла более 30 ролей. Первую большую роль в кино сыграла в 1962 году в мелодраме «Вступление». За ней последовали роль Люси в фильме «Я родом из детства» и роль Анны Михайловны в фильме «Сыновья уходят в бой». Но наиболее известной стала роль медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал». В 2008 году сыграла свою последнюю роль в кино — Ошкинчиху в картине «Азиат». С 2015 года являлась членом Гильдии актеров кино России.

Эдуард Анатольевич Хиль (1934—2017)

Советский и российский эстрадный певец, музыкальный педагог, народный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию, класс пения Евгения Ольховского и Зои Лодий, и начал выступать как солист Ленконцерта. По окончании консерватории продолжились выступления в спектаклях Оперной студии консерватории, состоялись и первые концерты с классическим и камерным репертуаром из произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Шостаковича, Верди, Бизе, Пуччини, Гуно, Шуберта, Бетховена, Мусоргского. В 1965 году принял участие в Фестивале советской песни, собравшем лучших исполнителей. В 1987—1989 годах преподавал сольное пение в ЛГИТМиКе. Среди его учеников Олег Погудин и Евгений Дятлов. В начале 1980-х годов Хиль стал создателем и ведущим программы «У камина» на Ленинградском телевидении. Стал известен в Интернете как «мистер Трололо» в связи с публикацией на YouTube вокализа «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой», исполненного им в 1976 году.

Александр Васильевич Вишневский (1874—1948)

Русский и советский хирург, создатель знаменитой лечебной мази; основатель династии врачей. Действительный член Академии медицинских наук СССР. Лауреат Сталинской премии второй степени. В 1899 году с отличием окончил медицинский факультет Императорского Казанского университета. В течение года работал сверхштатным ординатором хирургического отделения Александровской больницы Казани. В 1900—1901 годах был сверхштатным прозектором кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией, в 1901—1904 годах — прозектором кафедры нормальной анатомии, в 1904—1911 годах — приват-доцентом кафедры топографической анатомии. В ноябре 1903 года защитил докторскую диссертацию. С 1910 года вел курс общей хирургической патологии и терапии на медицинском факультете Казанского университета. В апреле 1912 года избирается экстраординарным профессором кафедры хирургической патологии. С 1916 года заведует кафедрой госпитальной хирургии. В годы Первой мировой войны вел практически без помощников два курса — хирургической патологии и госпитальной клиники, одновременно был старшим врачом госпиталя Казанского отдела Всероссийского земского союза, врачом-консультантом госпиталей Казанского биржевого и купеческого общества, лазарета Казанского военного округа. С 1918 года работал старшим врачом первой советской больницы Казани, в 1918—1926 годах возглавлял областную больницу Татарской АССР. С 1926 по 1934 год заведовал факультетской хирургической клиникой Казанского университета. Получил репутацию классика отечественной хирургии. В числе его научных открытий в области медицины создание концепции о влиянии нервной системы человека на восстановительные процессы при воспалительных заболеваниях.