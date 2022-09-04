Лариса Андерсен рассказала о холостой луне на сентябрь 2022
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Лариса Андерсен рассказала о холостой луне на сентябрь 2022

Лариса Андерсен рассказала о холостой луне на сентябрь 2022
Астролог Лариса Андерсен предсказала, какие дни будут пустыми для всех дел. 🌚Луна без курса (холостая Луна) – это астрологический термин, означающий период времени, когда Луна, двигаясь по зодиакальному кругу, покидает очередной знак, переставая взаимодействовать с планетами, но ещё не успевает войти в следующий. Она находится как будто в пустоте, сама по себе, вне контакта с окружающим миром. Такой холостой ход Луны происходит примерно каждые 2,5 дня и может длиться от нескольких минут/часов до 2 дней. ‼В это время НЕ стоит начинать новых дел, совершать крупные покупки, принимать ответственные решения, одалживать деньги, подписывать контракты и т.д., поскольку велика вероятность, что из этого ничего не выйдет. Луна влияет на ход различных жизненных процессов, и если она движется без курса, то и события НЕ развиваются в нужном направлении, дела НЕ делаются, допускаются ошибки. Мы становимся невнимательными и рассеянными. ❌В период Луны без курса НЕ СТОИТ: 🔸начинать новые дела и проекты, для которых важна перспектива развития 🔸принимать серьёзные жизненные или деловые решения 🔸сдавать анализы, начинать медицинские обследования и назначать хирургические операции 🔸отправлять важные письма 🔸подавать документы на рассмотрение или утверждение 🔸заключать договоры 🔸устраиваться на новую работу 🔸покупать машины/квартиры 🔸вступать в брак 🔸регистрировать фирму 🔸вкладывать деньги или давать в долг ‼️Также в это время стоит быть внимательным за рулём. Как правило, дела, начатые при Луне без курса, не претворяются в жизнь или не выполняются в нужном направлении. В эти часы следует заниматься обычными, рутинными делами. 📝Луна без курса на сентябрь (время московское). Эта информация поможет вам избежать неудач, если вы планируете важное дело:
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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