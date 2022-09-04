Лиза Арзамасова с Авербухом устроили второй медовый месяц в Армении

Звезда ситкома «Папины дочки», Лиза Арзамасова не стесняется проявлять на публике нежные чувства к Илье Авербуху. Лиза Арзамасова вместе с Ильей Авербухом провела уикенд в Армении. Супруги позировали на совместном фото, любуясь красотами природы. А Галина Сергеевна из ситкома «Папины дочки» нежно ощупала коленку мужа-хореографа. Актриса без стеснения проявляла чувства к Илье Изяславичу на публике.Лиза позировала в пышном белоснежном платье и неоново-салатовых кроссовках. Поклонники подумали, что постановщик ледовых шоу увез «папину дочку» в Армению, чтобы устроить второй медовый месяц.«Еще немного снимков, сделанных в прекрасной Армении», - похвасталась Лиза. «Второй медовый месяц?», «Красивая парочка», «Идеальные», «Илья молодец! Хорошо выглядит, даже и не скажешь, что вдвое старше», «Молодцы! Часто путешествуете, так и должно быть! Перемена места полезна для отношений», «Активные какие, Илья поспевает, какой идеальный муж», - пишут фолловеры.