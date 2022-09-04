Лолита Милявская показала, как выглядит в естественном виде

Певица Лолита Милявская поделилась кадрами с мамой из Болгарии, на которых предстала в обычном виде. Лолита Милявская на днях отправилась навестить свою мать и дочь, которые сейчас живут в Болгарии. Как водится среди знаменитостей, не смогла оставить поклонников в неведении о своем путешествии, разместив ролик в Telegram. «Вот мы с мамой сделали генеральную уборку, зону барбекю и теперь будем жарить шашлыки!», — провозгласила растрепанная артистка в махровом халате. До этого она поинтересовалась у родительницы, видна ли ее седина и успокоилась после заверений, что нет.«Отдых — это когда ты не думаешь, как ты выглядишь», — резюмировала Милявская. И получила целую кучу комментариев с восторгами и без. Одни восхищались смелостью звезды, которая не слишком заморачивается на красивой картинке, а живет полной жизнью. Другие напомнили, что даже на отдыхе нужно порой смотреть в зеркало. Зато по поводу мамы артистки отклики исключительно положительные. Стоит заметить, что Лолита предпочитает удобство и комфорт не только в свободное время. Так недавно она появилась на репетиции фестиваля «Таврида» в Сочи в купальнике. Оправдалась тем, что слишком жарко. А то, что напоказ был выставлен целлюлит и все остальные несовершенства фигуры — это такие мелочи, что не стоит даже обращать внимания. В конце концов, Сочи — курортный город, здесь к пляжному варианту одежды давно привыкли.