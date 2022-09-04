Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $25 млн

Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против компании MicroStrategy и ее исполнительного председателя Майкла Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.

«Сэйлор сознательно уклонялся от уплаты налогов, которые должен был заплатить округу. Он обманным путем выдавал себя за резидента юрисдикций с более низкими налоговыми ставками, при этом проживая в регионе с 2005 года по настоящее время», — говорится в заявлении.

Обвинение оценивает сумму задолженности Сэйлора в $25 млн. Согласно иску, Сэйлор жил в Джорджтауне, но «маскировался» под резидента Флориды или Вирджинии — он покупал недвижимость и регистрировался для голосования в этих штатах.

В документе сказано, что основатель MicroStrategy как минимум 183 дня в году проживал в Колумбии. Этого достаточно для получения статуса налогового резидента.

По словам генерального прокурора округа Карла Расина, MicroStrategy «помогала» своему основателю уклоняться от уплаты налогов. В декларациях для IRS компания указывала, что Сэйлор живет во Флориде.

We’re also suing his company, MicroStrategy, for conspiring to help him evade taxes he legally owes on hundreds of millions of dollars he’s earned while living in DC. — AG Karl A. Racine (@AGKarlRacine) August 31, 2022

Иск подан в соответствии с «Законом о ложных претензиях» (False Claims Act). По словам Расина, последний «поощряет информаторов сообщать о резидентах, которые уклоняются от уплаты налогов».

В разговоре с Bloomberg Сэйлор подчеркнул, что не согласен с предъявленными обвинениями:

«Я почтительно не согласен с позицией округа Колумбия и надеюсь на справедливое урегулирование дела в суде».

В MicroStrategy назвали претензии прокуратуры «ложными». Представитель компании заявил, что она намерена «агрессивно» отстаивать свои интересы.

Напомним, в августе 2022 года Сэйлор покинул должность генерального директора MicroStrategy, чтобы сосредоточиться «на инновациях и долгосрочной корпоративной стратегии», которая подразумевает дальнейшую покупку и удержание биткоина.



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