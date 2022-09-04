Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $25 млн
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Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $25 млн

Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $25 млн


Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против компании MicroStrategy и ее исполнительного председателя Майкла Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.


«Сэйлор сознательно уклонялся от уплаты налогов, которые должен был заплатить округу. Он обманным путем выдавал себя за резидента юрисдикций с более низкими налоговыми ставками, при этом проживая в регионе с 2005 года по настоящее время», — говорится в заявлении.


Обвинение оценивает сумму задолженности Сэйлора в $25 млн. Согласно иску, Сэйлор жил в Джорджтауне, но «маскировался» под резидента Флориды или Вирджинии — он покупал недвижимость и регистрировался для голосования в этих штатах.


В документе сказано, что основатель MicroStrategy как минимум 183 дня в году проживал в Колумбии. Этого достаточно для получения статуса налогового резидента.


По словам генерального прокурора округа Карла Расина, MicroStrategy «помогала» своему основателю уклоняться от уплаты налогов. В декларациях для IRS компания указывала, что Сэйлор живет во Флориде.



Иск подан в соответствии с «Законом о ложных претензиях» (False Claims Act). По словам Расина, последний «поощряет информаторов сообщать о резидентах, которые уклоняются от уплаты налогов».


В разговоре с Bloomberg Сэйлор подчеркнул, что не согласен с предъявленными обвинениями:


«Я почтительно не согласен с позицией округа Колумбия и надеюсь на справедливое урегулирование дела в суде».


В MicroStrategy назвали претензии прокуратуры «ложными». Представитель компании заявил, что она намерена «агрессивно» отстаивать свои интересы.


Напомним, в августе 2022 года Сэйлор покинул должность генерального директора MicroStrategy, чтобы сосредоточиться «на инновациях и долгосрочной корпоративной стратегии», которая подразумевает дальнейшую покупку и удержание биткоина.



Lawsuit by ForkLog on Scribd

# Экономика microstrategy, майкл сэйлор, налоги, новости
По материалам: ForkLog

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