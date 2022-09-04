МИД России заявил об обсуждении переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
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МИД России заявил об обсуждении переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

МИД России заявил об обсуждении переноса штаб-квартиры ООН из Нью-ЙоркаДиректор департамента МИД Дробинин: перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается

Вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка находится на стадии обсуждения. Об этом в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Александр Дробинин.

«Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается», — сказал дипломат.

По его словам, сейчас видно много примеров того, как США отказываются выполнять соглашение с Секретариатом ООН.

«В частности, мы имеем проблемы с получением виз для членов российских делегаций, отправляющихся участвовать в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Соединенные Штаты обязались выдавать эти визы без каких-либо проволочек и без увязки с какими-то иными вопросами. Это не реализуется», — констатировал дипломат.

Дробинин подчеркнул, что в какой-то момент США должны определиться, что для них важнее и урегулировать спорные вопросы.

Ранее Дробинин заявил, что США не готовы к диалогу с Россией по вопросам стратегической стабильности. Он отметил, что на Москве и Вашингтоне лежит особая ответственность за поддержание безопасности в мире, и для ведения дискуссий о ней потребуется продуманный подход.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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