Minecraft Legends — настоящая стратегия, появились новые подробности об игре

Вадим Карасев





В рамках Gamescom 2022 за закрытыми дверями журналистам предлагали опробовать игру Minecraft Legends. Это анонсированная в рамках Xbox & Bethesda Showcase новая игра во вселенной Minecraft, которая представляет собой стратегию.

Журналисты, которые опробовали Minecraft Legends, говорят, что это «уникальная стратегическая игра, которая, несмотря на возможность бегать и размахивать мечом, гораздо больше связана со строительством, ресурсами и командованием армиями». По первым трейлерам могло сложиться впечатление, что это больше экшен, чем стратегия, но опробовавшие игру журналисты отмечают, что это не так.

При этом, в игре нет отдельных уровней, вот как описывают миссии журналисты Windows Central:

События Minecraft Legends происходят в непрерывной песочнице и не основаны на уровнях или миссиях с новыми картами, как в других подобных стратегических играх. Таким образом, песочница со временем развивается с новыми событиями и поведением врагов.

Прохождение сюжетной кампании Minecraft Legends займет около 18 часов. При этом, игроки могут проходить ее не в одиночку, а в компании с тремя друзьями.

Напомним, у Minecraft Legends пока нет даты релиза — игра выйдет в первой половине 2023 года. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.

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