Мошеннический дипфейк Илона Маска разместили на YouTube-канале правительства Южной Кореи

В субботу, 3 сентября, неизвестные взломали принадлежащий правительству Южной Кореи YouTube-канал, переименовали его в SpaceX Invest и транслировали сфабрикованные видео с Илоном Маском, обсуждающим криптовалюты. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Сотрудник министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи рассказал агентству, что контроль над каналом восстановили в тот же день. На момент написания он не доступен. По словам чиновника, хакерам удалось скомпрометировать учетные данные аккаунта.

В Google подтвердили Yonhap, что правительственный канал действительно взломали. В компании добавили, что занимаются расследованием инцидента.

В воскресенье в СМИ также появилась информация о взломе Twitter-аккаунта венесуэльского подразделения консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). В ночь на 4 сентября он начал публиковать ссылки на сайт, якобы принадлежащий Ripple.

Данные: Twitter.

Сайт продвигает «раздачу» криптовалюты XRP. Чтобы получить актив пользователям предлагают пройти по вредоносной ссылке. На момент написания фишинговые твиты остаются на странице PwC Venezuela.

Напомним, в мае 2022 года мошенники распространили в Twitter дипфейк Маска, в котором тот «призывает инвестировать» в очевидный скам.