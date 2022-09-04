NASA Punk и кастомизация кораблей впечатляют в Starfield главу Xbox Game Studios
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NASA Punk и кастомизация кораблей впечатляют в Starfield главу Xbox Game Studios

NASA Punk и кастомизация кораблей впечатляют в Starfield главу Xbox Game Studios


Bethesda после июньского шоу практически не делится новой информацией про Starfield, которая является одной из самых ожидаемых игр прямо сейчас. Космический проект должен выйти в начале следующего года, но пока он не имеет точной даты релиза.

Но многие сотрудники Xbox уже получили возможность посмотреть «вживую» на Starfield. Ранее руководитель Xbox Фил Спенсер побывал в Bethesda и посмотрел новую игру Тодда Говарда. Про подобный опыт рассказал и Мэтт Бути, руководитель Xbox Game Studios.

Во время интервью на PAX West 2022, Мэтта Бути спросили, что его больше всего впечатляет в Starfield. По его мнению, кастомизация кораблей станет одним из самых крутых аспектов игры. Кроме того, Бути отметил, что обязательно нужно выделить художественный стиль игры, который разработчики называют «NASA Punk».

Напомним, ранее команда Bethesda рассказала, что для описания своего видения будущего придумала специальный термин «NASA Punk». Под этим термином команда разработчиков Starfield понимает научно-фантастическую вселенную, которая является простой для игроков, поскольку построена на реализме. Эстетика Starfield «NASA Punk» восходит к художникам-фантастам конца 70-х, таких как Рон Кобб и Роберт МакКолл.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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