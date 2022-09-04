Настя Ивлеева не знает, как будет возвращаться к нормальной жизни

Ведущая Настя Ивлеева призналась, что у нее голова кругом идет от происходящего. Лето популярной ведущей и блогера Насти Ивлеевой прошло под символом рабочей лошадки. 4 сентября девушка вышла на связь со своими поклонниками и рассказала, что ее жизнь превратилась в сплошную работу.«Честно говоря, я вообще не особо понимаю, как возвращаться к реальной жизни, после того, как закончатся съемки. Я два с половиной месяца нахожусь в плотном съемочном состоянии, без единого выходного, где одна история перетекает в другую, - написала Анастасия в Telegram. - И нет, я, конечно же, не жалуюсь, но уже просто не понимаю, что такое дом, сон, выходной в кровати, сериал, неуставшее лицо, семья и вообще. Про учебу и саморазвитие я вообще молчу…», рассказала Ивлеева. Напомним, у звезды должны были пройти съемки реалити-шоу про отношения под названием «Сердце Ивлеевой». Также она записала и выпустила несколько роликов своих YouTube-проектов. Кстати, в недавнем интервью 31-летняя Ивлеева объяснила, почему у нее нет детей.