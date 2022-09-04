Названы страны с наиболее высокой вероятностью отказа от евро

Вадим Карасев

Аналитик Васильев заявил, что Италия, Греция, Испания могут первыми отказаться от евро

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев назвал ряд стран, которые могут в числе первых отказаться от евро. Этой информацией он поделился с агентством «Прайм».

Он заявил, что ухудшение экономической ситуации в Европе провоцирует рост социально-политических разногласий в Евросоюзе. При таком положении дел некоторым странам может стать выгоден отказ от евро и возврат к национальной валюте, полагает Васильев. Среди таких стран, по мнению эксперта, окажутся Италия, Греция, Испания и Португалия. «На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте», — предсказал аналитик.

Он также отметил, что приближение осенне-зимнего отопительного периода может крайне негативно повлиять на экономическое положение Европы. Разгорающийся энергокризис и значительный рост цен на голубое топливо приводят к нерентабельности промышленности в западных странах, добавил Васильев. На фоне этого стоимость евро по отношению к доллару стремительно падет, что также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров, резюмировал специалист. Он предположил, что в результате в Европе может увеличиться число желающих пойти на уступки и договориться с Россией.