Не нервируй: 6 разных антистресс-игрушек, чтобы бороться с осенней хандрой и тревожностью
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Не нервируй: 6 разных антистресс-игрушек, чтобы бороться с осенней хандрой и тревожностью

Не нервируй: 6 разных антистресс-игрушек, чтобы бороться с осенней хандрой и тревожностью

Беззаботный летний отдых позади — и стар, и млад теперь нагнали будни. Если возвращение в школу, институт, офис и резкое падение температур уже загнали вас в стресс, самое время его снимать. Редактор моды Надя Бесчетникова собрала 6 классных антистресс-игрушек, которые легко держать под рукой.

1.Брелок "Горох"

Цена: 199 руб.

Руки всегда выдают, когда мы нервничаем, поэтому многие антистресс-игрушки направлены именно на то, чтобы их чем-то занять: от попита до банальной упаковочной пленки с "пупырышками". Преимущество брелока в его миниатюрности: такой всегда можно захватить с собой и незаметно воспользоваться практически в любой ситуации.


Брелок "Горох"

 

2.Деревянный пазл

Цена: 990 руб.

Особенность этого пазла в том, что и детали тут имеют уникальную форму в виде зверей или растений. Собирать такой вдвойне увлекательней. Пазлы тренируют мелкую моторику, что полезно для мозга, и позволяют "перезагрузиться" после напряженного дня.


Деревянный пазл
Деревянный пазл (детали)

3.Раскраска-мандала

Цена: 179 руб.

Мандалы уже давно оценили многие, кто борется с повседневным напряжением и усталостью. Творческое хобби помогает отвлечься и развить воображение, а если художественные способности писать собственные картины вам пока не позволяют, то всегда можно воспользоваться раскраской.


Раскраска-мандала

4.Подушка-антистресс "Голубь Арсений"

Цена: 1 149 руб.

Помните, как в сети завирусился клатч в виде голубя, который выпустил JW Anderson? Аксессуар стоимостью 890 долларов оказался нарасхват среди модников, но "Голубь Арсений" тоже готов побороться за покупателя. В отличие от дефицитного клатча, его, не щадя, легко можно мять, снимая стресс, а еще обнимать в трудную минуту, да и вообще ироничный голубь с семечками поднимет настроение одним своим видом.


Подушка-антистресс "Голубь Арсений"

5.Мягкий светильник

Цена: 1 490 руб.

Засыпать под "присмотром" этого светящегося кота после тяжелого дня точно будет спокойнее. Светильник сенсорный — режим освещения меняется от прикосновения, так что его еще можно вволю гладить. Ну а если с утра вы проснулись не в духе, не бойтесь случайно смахнуть его со столика — падений и ударов светильник не боится.


Мягкий светильник

6.Хэндгам

Цена: 990 руб.

Хэндгам или жвачка для рук — полимерная пластичная игрушка, напоминающая слайм или пластилин. Отличают ее необычные физические свойства: жвачка может быть и почти жидкой, и твердой. Хэндгам можно растягивать, рвать, лепить из него фигурки и даже ударить по нему молотком — тогда хэндгам распадется на "осколки", а вот если скатать из него шарик и бросать его, наоборот, будет пружинить.

Появилась эта ручная жвачка в результате научной ошибки, когда ученые пытались разработать новый вид резины, а сегодня популярна в качестве игрушки для детей, которая успокаивает и развивает мелкую моторику. Но оценили ее и многие взрослые: хэндгам может помочь избавиться от нервных вредных привычек, например, обкусывания заусенцев, кроме того, с его помощью можно тренировать мышцы, используя как эспандер.


Хэндгам
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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