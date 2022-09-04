Не нервируй: 6 разных антистресс-игрушек, чтобы бороться с осенней хандрой и тревожностью
Беззаботный летний отдых позади — и стар, и млад теперь нагнали будни. Если возвращение в школу, институт, офис и резкое падение температур уже загнали вас в стресс, самое время его снимать. Редактор моды Надя Бесчетникова собрала 6 классных антистресс-игрушек, которые легко держать под рукой.
1.Брелок "Горох"
Цена: 199 руб.
Руки всегда выдают, когда мы нервничаем, поэтому многие антистресс-игрушки направлены именно на то, чтобы их чем-то занять: от попита до банальной упаковочной пленки с "пупырышками". Преимущество брелока в его миниатюрности: такой всегда можно захватить с собой и незаметно воспользоваться практически в любой ситуации.
2.Деревянный пазл
Цена: 990 руб.
Особенность этого пазла в том, что и детали тут имеют уникальную форму в виде зверей или растений. Собирать такой вдвойне увлекательней. Пазлы тренируют мелкую моторику, что полезно для мозга, и позволяют "перезагрузиться" после напряженного дня.
3.Раскраска-мандала
Цена: 179 руб.
Мандалы уже давно оценили многие, кто борется с повседневным напряжением и усталостью. Творческое хобби помогает отвлечься и развить воображение, а если художественные способности писать собственные картины вам пока не позволяют, то всегда можно воспользоваться раскраской.
4.Подушка-антистресс "Голубь Арсений"
Цена: 1 149 руб.
Помните, как в сети завирусился клатч в виде голубя, который выпустил JW Anderson? Аксессуар стоимостью 890 долларов оказался нарасхват среди модников, но "Голубь Арсений" тоже готов побороться за покупателя. В отличие от дефицитного клатча, его, не щадя, легко можно мять, снимая стресс, а еще обнимать в трудную минуту, да и вообще ироничный голубь с семечками поднимет настроение одним своим видом.
5.Мягкий светильник
Цена: 1 490 руб.
Засыпать под "присмотром" этого светящегося кота после тяжелого дня точно будет спокойнее. Светильник сенсорный — режим освещения меняется от прикосновения, так что его еще можно вволю гладить. Ну а если с утра вы проснулись не в духе, не бойтесь случайно смахнуть его со столика — падений и ударов светильник не боится.
6.Хэндгам
Цена: 990 руб.
Хэндгам или жвачка для рук — полимерная пластичная игрушка, напоминающая слайм или пластилин. Отличают ее необычные физические свойства: жвачка может быть и почти жидкой, и твердой. Хэндгам можно растягивать, рвать, лепить из него фигурки и даже ударить по нему молотком — тогда хэндгам распадется на "осколки", а вот если скатать из него шарик и бросать его, наоборот, будет пружинить.
Появилась эта ручная жвачка в результате научной ошибки, когда ученые пытались разработать новый вид резины, а сегодня популярна в качестве игрушки для детей, которая успокаивает и развивает мелкую моторику. Но оценили ее и многие взрослые: хэндгам может помочь избавиться от нервных вредных привычек, например, обкусывания заусенцев, кроме того, с его помощью можно тренировать мышцы, используя как эспандер.