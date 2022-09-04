Нейрокартина победила в конкурсе художников, OpenAI обновила DALL-E 2 и другие новости из мира ИИ

Мы стремимся информировать читателей не только о событиях в биткоин-индустрии, но и рассказывать о том, что происходит в смежных технологических сферах — кибербезопасности и в мире искусственного интеллекта (ИИ).

ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Dell полностью ушел с российского рынка.

AMD представила новую серию процессоров Ryzen.

Intel показала технологию ИИ-масштабирования в играх, аналогичную Nvidia DLSS.

OpenAI представила функцию Outpainting для DALL-E 2, расширяющую сгенерированные изображения.

Waymo запустила тестирование сервиса роботакси в Аризоне.

Ученые создали нейроимплант, контролирующий чрезмерное потребление пищи.

Сгенерированная нейросетью картина победила в конкурсе изобразительного искусства.

Наиболее важные сделки в сфере ИИ.

Производитель компьютерной техники Dell ушел из России. Компания свернула деятельность в стране и уволила местных сотрудников.

Работники российского подразделения получат от восьми до девяти окладов компенсации в зависимости от должности. Также они смогут бесплатно забрать технику, включая мониторы и телефоны, предварительно стерев с них информацию.

Компания AMD представила процессоры Ryzen 7000 Zen 4 для настольных ПК.

Характеристики, цены и дата выхода процессоров серии Ryzen 7000. Данные: AMD.

Новое поколение представлено четырьмя моделями:

16-ядерный Ryzen 9 7950X;

12-ядерный Ryzen 9 7900X;

8-ядерный Ryzen 7 7700X;

6-ядерный Ryzen 5 7600X.

Процессоры используют платформу AM5 и основаны на архитектуре Zen 4, обеспечивающей ускорение выполнения ИИ-задач и поддержку технологий DDR5 и PCIe 5.0.

По данным AMD, чипы Ryzen 7000 примерно на 29% быстрее Ryzen 5000 в однопоточных задачах, включая игры. В операциях с задействованием 16 вычислительных ядер прирост скорости составляет 49%, отметили в компании.

Процессоры поступят в продажу 27 сентября 2022 года.

Компания Intel рассказала о работе технологии ИИ-апскейлинга XeSS.

Система повышает игровую производительность за счет масштабирования исходного изображения из низкого разрешения в более высокое, максимально сохраняя качество картинки. Искусственный интеллект отвечает за восстановление деталей объектов.

По данным Intel, разработчики смогут интегрировать XeSS в игровые движки так же «легко и быстро», как и AMD FSR. При этом наиболее эффективные результаты технология продемонстрирует на видеокартах, оснащенных матричными движками XMX, добавили в компании.

Организация OpenAI представила функцию Outpainting, позволяющую DALL-E 2 генерировать изображения любого размера.

Теперь пользователь может расширить картину, создавая крупномасштабные иллюстрации с настраиваемым соотношением сторон за ее пределами с помощью соответствующих текстовых подсказок. При добавлении новых объектов система учитывает существующие визуальные элементы вроде теней, отражений и текстур.

Расширение изображения, созданного с помощью DALL-E 2. Данные: OpenAI.

Компания Waymo запустила роботакси без оператора безопасности за рулем в центре Феникса (штат Аризона, США).

Зона покрытия маршрутов беспилотного такси Waymo. Данные: Waymo.

Пока заказать поездку rider only могут пользователи, которые зарегистрировались в программе Trusted Tester и получили приглашение от компании. Предварительно они должны подписать соглашение о неразглашении.

Позже Waymo планирует расширить сервис и привлечь постоянных клиентов, которые смогут рассказывать о своем опыте использования беспилотников.

Китайская база данных с миллионами изображений лиц и номерных знаков автомобилей попала в открытый доступ.

По данным TechCrunch, принадлежащий Xinai Electronics датасет с более чем 800 млн высококачественных записей оставался в интернете в течение нескольких месяцев. Компания базируется в Ханчжоу и занимается разработкой ИИ-систем контроля доступа на рабочие места.

Фотографии из утекшего датасета. Данные: TechCrunch.

Исследователь безопасности Анураг Сен обнаружил информацию на китайском сервере Alibaba. По его словам, изображения не защищались паролями и доступ могли получить все желающие прямо из веб-браузера.

Также данные попали в руки вымогателя, который потребовал несколько сотен долларов в криптовалюте за восстановление информации. На момент написания он не получил выкуп.

Команда технических специалистов и психиатров из Кембриджского университета выяснила, что робот точнее традиционных методов выявляет проблемы с психическим здоровьем у ребенка.

Ученые провели эксперимент с участием 28 детей в возрасте от 8 до 13 лет. Они задействовали небольшого робота-гуманоида Nao, чтобы задать испытуемым ряд стандартных психологических вопросов для оценки их эмоционального здоровья.

Робот Nao, общающийся с детьми. Данные: Кембриджский университет.

По данным исследователей, дети доверились гаджету и делились с ним информацией, которую ранее умалчивали и не отмечали в анкетах.

Ученые подчеркнули, что роботы могут стать полезным инструментом для психологической оценки несовершеннолетних, но не способны заменить человеческое взаимодействие.

Исследователи разработали мозговой имплант, способный остановить человека от чрезмерного потребления пищи.

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете хирургически установили устройство двум пациентам, страдающим компульсивным перееданием и тяжелой формой ожирения. Система в режиме реального времени обнаруживает и блокирует сигналы мозга, побуждающие человека к чрезмерному потреблению пищи.

По словам ученых, за год тестирования импланта они не обнаружили побочных эффектов.

Оба пациента заявили о значительном снижении частоты переедания и уменьшении чувства потери контроля. Также они отметили, что потеряли 5 кг за шесть месяцев без дополнительных диет.

Энтузиаст победил в конкурсе по изобразительному искусству на Ярмарке штата Колорадо, представив работу ИИ-алгоритма.

Картина, победившая в конкурсе. Данные: Motherboard.

Американец Джейсон Аллен занял первое место с картиной Théâtre D'opéra Spatial, созданной с помощью нейросети Midjourney. По его словам, потребовалось несколько недель для тонкой настройки запроса и больше ста попыток генераций, чтобы выбрать три самых удачных изображения, улучшить их с помощью Gigapixel AI и распечатать на холсте.

Некоторые пользователи интернета заявили, что рисунки ИИ не должны соревноваться с работами художников. Другие отметили, что не видят в использовании Midjourney проблемы, так как создание качественного изображения с помощью нейросети требует много времени.

Энтузиастка научила искусственный интеллект отслеживать, как кошка использует свой лоток.

Разработчица использовала Raspberry Pi, установленные над лотком датчики и направленную на него инфракрасную камеру. Она собрала около 50 000 изображений животных в процессе дефекации, с помощью которых научила ИИ различать своих двух кошек и то, что они делают в туалете.

По словам исследовательницы, система помогает отслеживать здоровье питомца по имени Тедди, который часто ест пластик.

С 28 августа по 3 сентября 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $378 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

OneSignal получила $50 млн на развитие платформы для автоматизации отправки сообщений на мобильные устройства.

Поставщик ИИ-инструментов для отделов продаж Tarci привлек $17 млн.

Olive Diagnostics собрала $1,5 млн на разработку умного унитаза для анализа мочи.

Также на ForkLog:

Microsoft и ByteDance запустили совместный ИИ-проект.

Искусственный интеллект обнаружил 20 000 незадекларированных бассейнов во Франции.

Google вынудила уволиться критика военного ИИ-контракта с Израилем.

США ограничили поставки чипов разработки для искусственного интеллекта в Китай и Россию.

DeepMind научила ИИ-агентов играть в футбол.



