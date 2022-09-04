Норвежского футболиста затравили за переход в российский клуб

Вадим Карасев

Представитель союза болельщиков Норвегии Оле Кристиан Сандвик раскритиковал полузащитника Матиаса Норманна за желание вернуться в Россию, сообщает TV2.

Права на Норманна принадлежат клубу "Ростов". Играет футболист в "Норвиче", но вскоре собирается подписать контракт с московским "Динамо".

"Он сделал недальновидный выбор. Сначала уехал из России в Англию, теперь возвращается. Он становится пешкой в игре Путина. Норманн демонстрирует полное отсутствие морали. Я не удивлюсь, если его больше не будут вызывать в сборную. Я отказываюсь верить, что он не мог выбрать более подходящий клуб за пределами России".

В РФ норвежец играет с начала 2019 года. Он провел более полусотни матчей за "Ростов". В 2020 году контракт с клубом был переподписан. Сейчас срок продлен до 2024 года. В минувшем году Норманн уехал в аренду в Великобританию, в "Норвич Сити". В прошлом сезоне он провел за команду 23 матча и забил один мяч. Британцы могли выкупить игрока из "Ростова", но они не воспользовались этим правом.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков резко отреагировал на новость о вероятном переходе в английский "Челси" полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна. В условиях текущей геополитической ситуации переход в британский клуб кажется ему "предательством".