Новый лидер BLM попался на краже $10 млн из благотворительного фонда

Вадим Карасев

После смены руководства фондов общественного движения Black Lives Matter, выступающего против расизма и насилия в отношении чернокожих, новые главы продолжили цепочку коррупционных скандалов, сообщил в своем телеграм-канале политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что предыдущего лидера BLM Патрисс Каллорс уличили год назад в приобретении дорогой недвижимости в Малибу на средства с пожертвований. Именно она выдавала щедрые "гранты" своим же родственникам, оплачивала перелеты на частных самолетах и инвестировала в акции. Всего в течение года она успела потратить $37 млн.

"После того, как разразился скандал, Каллорс с гордым видом ушла в отставку. А её место занял другой активист - Шаломия Бауэрс. И буквально спустя месяц работы в руководстве фондов БЛМ его уличили в краже 10 миллионов долларов".

Средства были выведены на счета "консалтинговой компании" Бауэрса, которая якобы оказывала некие услуги BLM.

Причем сами представители движения не согласны с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в их отношении. В ответ они лишь заявляют, что “переосмысливают” и “деколонизируют” понятие благотворительности. Малек Дудаков указывает, что под этим они понимают инвестиции в улучшение жизни чернокожих - "конечно, только в собственном лице".

Эксперт констатировал: сегодня повестка движения уже не так актуальна, как раньше, а значит, лидерам BLM приходится "отчаянно делить остатки донатов".

"Вся недвижимость, которую скупают видные БЛМщики, находится в районах, где живут одни белые. Они могут сколь угодно воевать с “белыми привилегиями”, но сами стремятся при первой возможности к ним приобщиться", - подчеркнул эксперт.

Кстати, в канун годовщины смерти Джорджа Флойда фонд совершил рекордную покупку – $6 млн было потрачено на приобретение элитного жилья на юге Калифорнии. Особняк пытались выдать за кампус для "творческого и культурного подразделения организации, где художники и креативщики создают нужный обществу и движению BLM контент".