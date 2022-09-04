Новый трейлер и геймплей New Tales from the Borderlands — игра выходит в октябре
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Новый трейлер и геймплей New Tales from the Borderlands — игра выходит в октябре

Новый трейлер и геймплей New Tales from the Borderlands — игра выходит в октябре


В августе на Gamescom состоялся анонс New Tales from the Borderlands — новой приключенческой игры от Gearbox и 2K. Проект должен выйти на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах уже 21 октября 2022 года. Сегодня создатели проекта опубликовали сразу два новых видео по игре.

Первое новое видео по New Tales from the Borderlands — это трейлер про персонажей. В нем показывает трех основных героев игры: ученую Ану, её брата Октавио и владелицу магазина замороженных йогуртов Фрэн.


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Второе видео — полноценный геймплей New Tales from the Borderlands. Более 18 минут приключенческого проекта можно посмотреть в видео, которое представлено ниже.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Новый трейлер и геймплей New Tales from the Borderlands — игра выходит в октябре
Новый трейлер и геймплей New Tales from the Borderlands — игра
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