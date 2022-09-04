Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноза на грядущую неделю поможет вам правильно спланировать дела и понять, где может скрываться удача. Эксперты в области нумерологии рассказали о том, какое число будет у руля и что оно значит для нас с вами.

На этой неделе Вселенная поможет нам в восстановлении энергетики и достижении состояния потока. Это будет очень важное время, в которое необходимо действовать и не лениться. Многие из нас смогут найти правильный путь в жизни и обрести славу, почет, финансовый и любовный успех. Главное — подобрать правильно тактику.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Начать стоит с определения числа-талисмана на эту неделю. Для этого эксперты складывают вместе даты всех семи дней, а затем прибавляют к полученному результату порядковый номер месяца. В данном случае сентябрь девятый по счету, так что получаем следующее:

(5+6+7+8+9+10+11)+9=65. 6+5=11. 1+1=2.

Получается, что миром будет править число 2. Это весьма сильное и в чем-то даже бескомпромиссное число, которое дает людям силу и веру в себя. Оно хочется, чтобы мы действовали самостоятельно. Двойка не любит, когда люди объединяются в группы, поэтому старайтесь обращаться за поддержкой к близким, друзьям и коллегам как можно реже.

Двойка может сделать многих из нас более раздражительными. Это будет главная проблема текущего периода. За продуктивность придется расплачиваться нервозностью и внутренним напряжением. По этой причине важно не забывать о своевременном отдыхе и периодической смене обстановки, особенно в разгар рабочей недели.

Советы нумерологов на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года

Главным спасательным кругом на этой неделе для многих из нас станет усидчивость. Не всегда всё получается так, как мы задумали. Именно поэтому порой приходится тратить на какие-то задачи больше времени, чем обычно. На этой неделе не нужно бояться срывов планов. Важно уметь быстро подстраиваться к любой ситуации.

Не исключено, что на нашем пути будут появляться люди, которые захотят обвести нас вокруг пальца. Знайте, что обман не доведет их до добра, так что постарайтесь и сами тоже не заниматься тем, что может заставить вас преступить законы нравственности, морали.

Если вы будете много думать о прошлом в период с 5 по 11 сентября, Двойка сделает так, что к вас вернутся старые проблемы. Не нужно жить прошлым, если не хотите встретить на пути проблемы, с которыми вы пообещали сами себе больше не встречаться. Речь может идти о старых обидах и о вредных привычках, комплексах.

Яркие и позитивные эмоции этого периода останутся в памяти на очень долгий срок, но все плохое тоже может пойти вместе с нами в будущее. Нумерологи настоятельно рекомендуют думать больше о чем-то приятном.

Наша с вами жизнь может наполниться противоречиями. Не удивляйтесь, если доброта в адрес окружающих обернется для вас новыми проблемами. Люди могут быть неблагодарными, либо, наоборот, ударятся в альтруизм. Предсказать точно модель поведения того или иного человека не получится. Нужно просто следить за действиями ваших друзей и знакомых.

К заносчивым людям Двойка относится резко негативно. Если вы будете ставить себя и свои нужды выше нужд других людей, это обернется для вас большими проблемами. Будьте осторожнее и старайтесь играть исключительно за команду добра.

Талисманы удачи на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года

Перо. Двойка нагружает нас проблемами, тяжелыми мыслями. По этой причине лучшим талисманом этой недели будет перо — настоящее или нарисованное. Если у вас нет реального пера, то можете поставить на рабочий стол компьютера или телефона его изображение

Руна Манназ. Она поможет нам раскрыть наши таланты и способности, стать на уровень выше в плане интеллектуальном и в плане физическом. Это самая полезна и важная руна этой недели. Нарисуйте ее на руке или носите с собой амулет из дерева или камня с ее изображением. Вот как она выглядит:



