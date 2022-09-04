О разновидностях грязезащитного покрытия

Вадим Карасев

Грязезащитные покрытия – это специальные изделия, их назначение – обеспечение защиты помещений от пыли, грязи и уличного мусора, которые попадают с улицы.

Производители выпускают разные виды таких покрытий. Каждая разновидность имеет свои особенности применения. Модульные ПВХ покрытия купить в Нижнем Новгороде очень просто. В каталоге специализированного магазина можно подобрать подходящий товар и оформить заказ с доставкой.

Примерно 90% грязи проникает в помещения с улицы. На подошве обуви заносится пыль, грязь, влага и мелкий мусор. Все это значительно ухудшает вид напольного покрытия в помещении и ускоряет износ. Чтобы поддерживать чистоту в доме или другом помещении, производители разработали особые изделия, которые размещают на входной группе. Защитные ковры справляются сразу с двумя задачами:

эффективное очищение грязи с подошвы обуви;

задержка влаги и загрязнений.

Специальные коврики не позволяют грязи и влаге распространяться за пределы входа.

Модульное напольное покрытие: купить в Нижнем Новгороде

Производители выпускают несколько типов грязезащитного покрытия:

Грязезащитные решетки. Наборные системы с множеством различных чистящих элементов. Они фиксируются на несущие профили из алюминия. Решетки могут быть рельефные из резины, противоскользящие из винила, атмосферостойкие из пластика. На участках, где средняя интенсивность движения, чаще используют рельефные резиновые решетки. Виниловые модификации обладают повышенной износостойкостью. Можно сочетать несколько типов вставок для высокоэффективной чистки. Все разновидности решеток не вредят обуви и поверхности пола, а также предотвращают скольжение. Минусы: стоимость, необходимость периодического обслуживания.

Модульные покрытия. Эти системы используют снаружи и внутри зданий. Многие модели применяют в техпомещениях, на кухнях, в душевых, бассейнах. Производители используют износостойкий материал ПВХ. Размер ячеек может быть мелкий, средний или крупный. Модульные коврики обладают многими преимуществами: стоимость, возможность изготовления на заказ, повышенная устойчивость к температурам. ПВХ не впитывает влагу, такие коврики можно использовать в комбинации с другими элементами грязезащиты.

Грязезащитные ковры. Материалом служит текстиль, виниловое волокно или сизаль. Ковры такого типа используют внутри помещений. Они выступают эффектным элементом интерьера. Изделия устойчивы к истиранию, обладают высокой гигроскопичностью. У грязезащитных ковров есть резиновое основание, оно препятствует скольжению.

Для общественных заведений лучше выбирать трехступенчатую защиту, используя все три типа покрытий. Модули ПВХ универсальны, их часто используют на детских площадках, в бассейнах, спортивных центрах. Модульное покрытие, цена которого вполне доступна, заказывают через специализированные компании.



