Официально: в Cyberpunk 2077 появится новый контент со следующим обновлением

Вадим Карасев





Несколько дней назад студия CD Project RED анонсировала проведение Night City Wire. Это специальное онлайн-шоу, в рамках которого разработчики планируют рассказать о будущем Cyberpunk 2077. Начнется шоу 6 сентября в 18:00 по московскому времени, при этом создатели Cyberpunk уже рассказали, что стоит ждать в рамках шоу.

Студия CD Project RED анонсировала, что в рамках шоу Night City Wire представит новый контент для игры, который будет распространяться с бесплатным обновлением:

Мы поговорим с Майлзом Тостом и Патриком Миллсом обо всем новом, что появится в Cyberpunk 2077 со следующим обновлением, включая новый контент и миссии, вдохновленные Edgerunners [аниме по Cyberpunk], а также новое оружие и новые возможности.

Cyberpunk: Edgerunners — шоу, которое должно стартовать на Netflix уже скоро — 13 сентября.