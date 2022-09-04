OpenSea отказался от поддержки потенциальных форков Ethereum
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OpenSea отказался от поддержки потенциальных форков Ethereum

OpenSea отказался от поддержки потенциальных форков Ethereum


В случае потенциально форка после обновления The Merge невзаимозаменяемые токены в сети Ethereum PoW не получат поддержку на маркетплейсе OpenSea. Об этом сообщило руководство платформы.



«Мы привержены исключительной поддержке токенов в обновленной цепочке PoS [Proof-of-Stake]. Мы готовим продукт, чтобы обеспечить плавный переход. […] Мы будем вести мониторинг, управление и коммуникацию на протяжении всего процесса», — говорится в заявлении.


По данным Cryptoslam, объем выпущенных в блокчейне Ethereum NFT оценивается в $29,6 млрд.


Данные: Cryptoslam.

В начале августа некоторые биржи, включая Poloniex и MEXC, запустили торги токенами потенциальных форков ETHPoS (ETHS) и ETHPoW (ETHW). Активы торгуются в виде долговых расписок IOU, выпущенных в привязке 1:1 к Ethereum.


Мнения касательно поддержки возможного PoW-форка Ethereum в криптосообществе разделились. Например, биржа криптодеривативов BitMEX предложила фьючерс на базе ETHPoW. В Huobi, Digifinex и OKX заявили, что изучат возможность листинга актива.


Сеть децентрализованных оракулов Chainlink отказалась поддержать потенциальный форк. Команда Frax Finance призвала сообщество не выпускать алгоритмический стейблкоин FRAX в PoW-сети.


Напомним, эксперты CoinShares скептически оценили перспективы предполагаемого форка.


Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин отметил, что эмитенты стейблкоинов определят будущее спорных хардфорков Ethereum. 


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По материалам: ForkLog

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