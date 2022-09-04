Организаторы Kyiv Tech Summit предоставили донорам Unchain.Fund возможность посетить хакатон

Организаторы хакатона Kyiv Tech Summit запустили акцию Donate to Participate. Люди, которые желают присоединиться к форуму, но не являются Web3-разработчиками, могут посетить мероприятие, пожертвовав 150 USDT в пользу Unchain.Fund.

Хакатон пройдет с 6 по 9 сентября в Киеве. Его участники займутся созданием Web3-решения для борьбы с последствиями военного вторжения РФ в Украину.

Форум проводят благотворительный фонд Unchain.Fund, децентрализованная автономная организация UkraineDAO и социальная метавселенная Atlantis World.

Спонсорами и партнерами Kyiv Tech Summit станут NEAR, Aurora, Nym, Aragon, Consensys Academy, Amazon, Celo и ряд других компаний и блокчейн-проектов.

Не являющиеся разработчиками участники сообщества могут перевести Unchain.Fund 150 USDT и получить приглашение на мероприятие. Для этого нужно заполнить специальную форму. В рамках акции раздадут лишь 90 билетов.

По словам организаторов, полученные в рамках донатов средства помогут покрыть связанные с проведением хакатона расходы. Оставшиеся деньги передадут пострадавшим от войны украинским детям.

Напомним, на хакатон уже обратил внимание основатель Ethereum Виталик Бутерин, ранее отправлявший донаты в пользу Unchain.Fund.