Организаторы Kyiv Tech Summit предоставили донорам Unchain.Fund возможность посетить хакатон
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Организаторы Kyiv Tech Summit предоставили донорам Unchain.Fund возможность посетить хакатон

Организаторы Kyiv Tech Summit предоставили донорам Unchain.Fund возможность посетить хакатон

Организаторы Kyiv Tech Summit предоставили донорам Unchain.Fund возможность посетить хакатон


Организаторы хакатона Kyiv Tech Summit запустили акцию Donate to Participate. Люди, которые желают присоединиться к форуму, но не являются Web3-разработчиками, могут посетить мероприятие, пожертвовав 150 USDT в пользу Unchain.Fund.


Хакатон пройдет с 6 по 9 сентября в Киеве. Его участники займутся созданием Web3-решения для борьбы с последствиями военного вторжения РФ в Украину. 


Форум проводят благотворительный фонд Unchain.Fund, децентрализованная автономная организация UkraineDAO и социальная метавселенная Atlantis World. 


Спонсорами и партнерами Kyiv Tech Summit станут NEAR, Aurora, Nym, Aragon, Consensys Academy, Amazon, Celo и ряд других компаний и блокчейн-проектов.


Не являющиеся разработчиками участники сообщества могут перевести Unchain.Fund 150 USDT и получить приглашение на мероприятие. Для этого нужно заполнить специальную форму. В рамках акции раздадут лишь 90 билетов.


По словам организаторов, полученные в рамках донатов средства помогут покрыть связанные с проведением хакатона расходы. Оставшиеся деньги передадут пострадавшим от войны украинским детям. 


Напомним, на хакатон уже обратил внимание основатель Ethereum Виталик Бутерин, ранее отправлявший донаты в пользу Unchain.Fund.

# Экономика благотворительность, украина, хакатон, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Песков ответил на вопрос о посланиях премьера Венгрии Путину
Песков ответил на вопрос о посланиях премьера Венгрии Путину
Россия объявила награду в миллион рублей за захват эстонского робота на Украине
Россия объявила награду в миллион рублей за захват эстонского робота
В Кремле ответили на вопрос о чтении Путиным Telegram-каналов
В Кремле ответили на вопрос о чтении Путиным Telegram-каналов
Организаторы Kyiv Tech Summit предоставили донорам Unchain.Fund возможность посетить хакатон
Организаторы Kyiv Tech Summit предоставили донорам Unchain.Fund
Удаляем свои фото с чужих сайтов: способы поиска и как законным путем добиться действия авторского права
Удаляем свои фото с чужих сайтов: способы поиска и как законным путем
Официально: в Cyberpunk 2077 появится новый контент со следующим обновлением
Официально: в Cyberpunk 2077 появится новый контент со следующим
Подборка гифок (25 гифок) - 02.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 02.09.2022
Не нервируй: 6 разных антистресс-игрушек, чтобы бороться с осенней хандрой и тревожностью
Не нервируй: 6 разных антистресс-игрушек, чтобы бороться с осенней
Шольц пообещал продолжить военную помощь Киеву
Шольц пообещал продолжить военную помощь Киеву
Иван Ургант берется за любую подработку
Иван Ургант берется за любую подработку
Чулпан Хаматову из-за неадекватности отправляют лечиться
Чулпан Хаматову из-за неадекватности отправляют лечиться
Бывший муж Татьяны Лазаревой рассказал, как рушится жизнь его детей
Бывший муж Татьяны Лазаревой рассказал, как рушится жизнь его детей

Топ на сегодня

Спокойный отдых с ондатрой на берегу
Спокойный отдых с ондатрой на берегу
Дата и время осеннего равноденствия 2022 года
Дата и время осеннего равноденствия 2022 года
Политологи предсказали следующего премьера Великобритании
Политологи предсказали следующего премьера Великобритании
Администрация президента РФ рассмотрит вопрос перевода сборников хадисов
Администрация президента РФ рассмотрит вопрос перевода сборников
Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря санкциям Запада
Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря

Еще по теме

Trustee Plus представит Украину на Web Summit 2022 в Лиссабоне
Сооснователь «индийского Amazon» запустит блокчейн-фонд в Индии
Протесты против Трампа в США финансирует благотворительный фонд
Konvoy Ventures запустила фонд на $150 млн с фокусом на Web3-игры