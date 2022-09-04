Основатель криптобиржи Hodl Hodl запустит кредитную платформу Debifi

Основатель и генеральный директор биржи Hodl Hodl Макс Кейдун запустит лендинговую платформу Debifi. Об этом он рассказал на конференции Baltic Honeybadger, сообщает CoinDesk.

По его словам, платформа начнет работу в I квартале 2023 года. На первом этапе Debifi предложит клиентам кредиты в стейблкоинах. Через полгода после запуска станут доступны фиатные займы. В обоих случаях залоговым обеспечением выступят криптовалюты.

Кейдун отметил, что компания уже подписала соглашения с несколькими поставщиками ликвидности. Он подчеркнул, что в этом качестве к платформе смогут присоединиться исключительно обладающие необходимыми лицензиями институционалы, например, банки.

Debifi также заключила контракты с биржей Bitfinex и криптофинансовой компанией XBTO. Последняя предоставляет фиатные кредиты под залог криптовалют. Обе фирмы являются инвесторами Hodl Hodl.

Платформа не станет хранить средства клиентов на централизованном кошельке. Вместо этого криптовалюту, выступающую обеспечением, будут блокировать с помощью мультиподписи.

Проект Кейдуна поддержали Casa, Blockstream и Jan3 Самсона Моу.

В 2020 году Hodl Hodl запустила некастодиальную p2p-платформу Lend.

В 2022 году ряд централизованных криптолендинговых платформ столкнулся с проблемами на фоне коллапса экосистемы Terra и последовавшего за ним обвала криптовалютного рынка.

Напомним, в августе платформа криптовалютного кредитования Hodlnaut приостановила снятие средств, свопы и депозиты токенов из-за кризиса ликвидности.