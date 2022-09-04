Песков ответил на вопрос о посланиях премьера Венгрии Путину

Вадим Карасев

Песков: премьер Венгрии Орбан не передавал посланий Путину во время визита в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал Владимиру Путину никаких посланий во время визита в РФ, передает ТАСС.

«Нет, не передавал», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Венгерский политик приезжал в Москву на прощание с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, однако их встреча с президентом России Путиным не состоялась.

В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт планирует договориться с Москвой о дополнительной закупке 700 миллионов кубометров газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период.