Почему Евгений Петросян не интересен зрителям: мнение концертного директора

76-летний Евгений Петросян отправился в Сочи, где стал участником конкурса «Юморина». Однако перед началом фестиваля юморист решил дать свой сольный концерт в Адлере. 31 августа он объявил о выступлении. Однако зрители восприняли приглашение без энтузиазма.

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Петросян в своем обращении заманивал зрителей новыми интересными номерами. Да и цены на билеты оказались относительно доступными. Посещение выступление обошлось зрителям в 1500-3000 рублей. Но даже это не помогло артисту собрать полный зал. Возможно, поклонникам творчества Петросяна даже такая стоимость показалась завышенной. Либо зрители просто устали от такого легендарного петросяновского юмора. Такого мнения придерживается концертный директор Сергей Лавров.

«Петросян в последние годы перестал собирать вообще где-либо. Люди перестали покупать билеты на Петросяна. Все эти скандалы, разводы и свадьбы не принесли ему абсолютно ничего в плане сборов. Его юмор сейчас никому не нужен», – делится концертный директор своим мнением с изданием «Prozvezd.info».





Лавров считает, что после появления различных юмористических проектов, Петросян и другие юмористы старой закалки перестали быть интересными публике. По его мнению, раньше они были смешными просто потому, что альтернативы их творчеству и не было. Но как только молодые артисты юмористического жанра прорвались на сцену, Петросян отошел на второй план.

«На Петросяна покупают билеты бабушки – чисто поностальгировать, но их не так много, поэтому продажи у него всегда плохие», – резюмирует Лавров.





Напомним, что раньше плохие продажи билетов показал и Владимир Винокур. А любимцами публики этого лета оказались певцы Филипп Киркоров и Хабиб. Концертный директоры объясняют, почему так сложилось: «поп-король» эстрады умеет делать качественное и интересное шоу, а молодой исполнитель «взял» публику относительно доступными ценами на билеты и большой популярностью среди молодежи.