Появились кадры с первого концерта воссоединившихся "Тату". Автор хитов дуэта назвал выступление "фигней"

Вадим Карасев

Распавшаяся почти 10 лет назад группа "Тату" воссоединилась, решив порадовать поклонников - Лена Катина и Юля Волкова впервые за долгое время выступили на одной сцене. В Сети появились кадры с масштабного сольного концерта знаменитого дуэта, прошедшего в Минске.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как "Тату" исполняют хиты "Нас не догонят", "All the Things She Said" и "Не верь, не бойся, не проси".

Воссоединившиеся "Тату" выступили на минском стадионе "Динамо". Концерт прошел в рамках фестиваля OVION SHOW, направленном на то, чтобы связать музыку и спорт.



Выступление дуэта продлилось менее 15 минут. Девушки выехали на сцену прямо на огромном бензовозе, на котором красовалась надпись "t.A.T.u".

При этом звезды вышли из машины, держась за руки, а на сцене они не стеснялись обниматься. Тем не менее, обошлось без фирменного поцелуя Юли и Кати.

Проклонники дуэта пришли в восторг - многие решили, что солистки, которые на протяжении долгого времени не общались друг с другом, наконец решили позабыть былые конфликты.

"Будто телепортировались в юность, будто не ходим — плывем по облакам. И ощущение счастья. Не знаю, как это работает, но магия воспоминаний совершенно точно делает нас еще моложе. Не удивляйтесь, если в сторис будет много "Тату" сегодня, воссоединение — штука такая, редкая. И снова нас не догонят!" - прокомментировал выступление "Тату" телеведущий Дмитрий Борисов, побывавший на концерте.

Автор хитов "Тату" раскритиковал выступление дуэта после воссоединения

Сергей Галоян, написавший музыку для многих хитов "Тату", со скепсисом отреагировал на воссоединение группы и ее первый концерт. Композитор поделился своим мнением с Teleprogramma.pro.

Мне кажется, все шоу должно быть про них. Это не камбэк, это какая-то фигня. Если делать камбэк, то надо делать сингл и делать его на родине. В таком формате это нужно только фанатам, которые скучают по группе. С точки зрения бизнеса, это никак вообще. Что у Юли, что у Лены пение на троечку