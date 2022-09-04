Появились первые детали новой игры от авторов Limbo и Inside
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Появились первые детали новой игры от авторов Limbo и Inside

Появились первые детали новой игры от авторов Limbo и Inside


Студия Playdead, выпустившая игры Limbo и Inside, сейчас работает над неким проектом, который пока не был представлен. Известно, что игра создается в сотрудничестве с Epic Games — компания финансирует разработку нового проекта. А теперь появилось подтверждение, что новая игра Playdead разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

В описании вакансии Playdead на должность художника по ландшафтам говорится, что команде нужен специалист, который разбирается в Unreal Engine 5. Из той же вакансии стали известны и некоторые подробности о новом проекте Playdead — это будет игра с «большим открытым миром и камерой от третьего лица», как сказано в вакансии.

Ранее разработчики из Playdead публиковали арт своей новой игры — его можно видеть ниже:


Напомним, игра Inside от Playdead доступна в подписке Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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