Появились первые детали новой игры от авторов Limbo и Inside

Вадим Карасев





Студия Playdead, выпустившая игры Limbo и Inside, сейчас работает над неким проектом, который пока не был представлен. Известно, что игра создается в сотрудничестве с Epic Games — компания финансирует разработку нового проекта. А теперь появилось подтверждение, что новая игра Playdead разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

В описании вакансии Playdead на должность художника по ландшафтам говорится, что команде нужен специалист, который разбирается в Unreal Engine 5. Из той же вакансии стали известны и некоторые подробности о новом проекте Playdead — это будет игра с «большим открытым миром и камерой от третьего лица», как сказано в вакансии.

Ранее разработчики из Playdead публиковали арт своей новой игры — его можно видеть ниже:





Напомним, игра Inside от Playdead доступна в подписке Game Pass.