Политологи предсказали следующего премьера Великобритании
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Политологи предсказали следующего премьера Великобритании

Политолог Кафруни заявил, что победа Трасс на выборах премьера Британии наиболее вероятна

Следующим премьер-министром Великобритании и главой Консервативной партии станет глава МИД страны Лиз Трасс. Такой прогноз сделали эксперты в разговоре с РИА Новости.

В частности, профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни прдсказал победу Трасс, назвав ее наиболее вероятной. Политолог также добавил, что дипломат продолжит политику экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в отношении конфликта на Украине.

При этом профессор политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит выразил мнение, что значимых отличий между политикой Лиз Трасс и ее оппонентом, экс-главы Минфина Риши Сунака нет. «Все они решительно выступают за Brexit и очень поддерживают продолжающуюся военную помощь Украине. Это неудивительно — потеря российской нефти и газа не так беспокоит Британию, как Германию», — пояснил он.

7 июля Борис Джонсон объявил о решении покинуть свой пост. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

30 июня стало известно, что протеже Джонсона, 52-летний заместитель координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании Крис Пинчер был обвинен в пьяных домогательствах до мужчин.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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