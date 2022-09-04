После ухода Coca-Cola в российских магазинах стало больше колы

Вадим Карасев

За первое полугодие 2022 года в крупнейших российских торговых сетях появилось больше газированных напитков со вкусом колы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию аналитической компании NielsenIQ.

Как утверждают эксперты NielsenIQ, за аналогичный промежуток прошлого года (январь—июль 2021-го) ритейлеры продавали 169 торговых знаков газированных напитков, во вкусе которых заявлялась "кола". Это касается марок с "ненулевыми" продажами, а также собственных брендов торговых сетей. За семь месяцев 2022-го, несмотря на уход Coca-Cola Company и PepsiCo из России, количество напитков со вкусом колы выросло на 10%: аналитики нашли как минимум 186 брендов, представленных в супермаркетах.

В середине июня 2022 года российский филиал Coca-Cola Company остановил производство и продажу напитков на территории РФ. В первых числах августа стало известно, что корпорация вернется на отечественный рынок, но культовые газированные напитки будут продаваться под маркой "Добрый". В конце лета в Сети появились первые фотографии "новой колы".