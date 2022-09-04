Психолог пожалел женщин Дмитрия Нагиева
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Психолог пожалел женщин Дмитрия Нагиева

Психолог пожалел женщин Дмитрия Нагиева
Актер и ведущий Дмитрий Нагиев скрывает свою личную жизнь. Артист с удовольствием рассказывает о своем творчестве, планах, искрометно шутит на самые разные темы. О чем он предпочитает молчать, так это о своей личной жизни. Известно, что до 2010-го года шоумен был женат на радиоведущей Алисе Шер, от которой у него сын Кирилл, пошедший по стопам родителя и уже активно снимающийся в кино.
А дальше только слухи и домыслы. Например, о том, что у Нагиева есть еще сын и дочь от разных женщин. С одной из них был роман, с другой продолжается до сих пор даже с совместным проживанием под одной крышей. При этом избранницы секс-символа российского шоу-бизнеса тоже хранят молчание об отношениях с ним. И этот факт, по мнению психолога Вероники Степановой, заставляет жалеть бедных женщин, вынужденных жить по правилам знаменитости. «Мне очень жаль этих женщин, которых скрывают. Ведь им наверняка хочется заявить о себе: «Я жена Нагиева», вести свою социальную сеть, дать где-то интервью, появляться на светских вечеринках, мероприятиях, быть, открыться этому миру. Но нет, ей это запрещено, она сидит и слова не имеет», — высказала предположение Степанова на своем YouTube-канале.
# Шоу-бизнес Нагиев Дмитрий
По материалам: z-aya

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