Пугачева ответила порицавшему покинувших страну артистов Никите Михалкову
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Пугачева ответила порицавшему покинувших страну артистов Никите Михалкову

Пугачева ответила порицавшему покинувших страну артистов Никите МихалковуПугачева ответила порицающему уехавших артистов Михалкову отрывком из фильма «Раба любви»

Российская эстрадная певица Алла Пугачева ответила режиссеру Никите Михалкову, который ранее порицал уехавших из России артистов, отрывком из его же фильма. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость выставила на своей странице отрывок из фильм «Раба любви» (1975). В нем актриса Елена Соловей в роли Ольги Вознесенской говорит в адрес преследовавших ее мужчин такие слова: «Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты!» В описании к посту артистка написала: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же делся прекрасный Никита Сергеевич Михалков?»

Михалков не раз высказывался об артистах, уехавших из страны после начала спецоперации. Ранее он выступил против показа в России фильмов с покинувшими страну актерами. Он также заявлял, что уехавшие артисты — «самоизгнанные» люди и предатели Родины, и что они не нужны стране.

О возвращении певицы стало известно 27 августа. О встрече с Пугачевой в соцсетях сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал кадры, на которых артистка распахивает ногой дверь машины под изумленный возглас дизайнера: «Глазам не верю, неужели это ты!» Она пояснила, что была в отпуске и занималась своим здоровьем.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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