Раскрыто содержание завещания Аллы Пугачевой
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Раскрыто содержание завещания Аллы Пугачевой

Раскрыто содержание завещания Аллы ПугачевойKP.RU: певица Алла Пугачева вернулась в Россию, чтобы написать завещание

Российская певица Алла Пугачева вернулась в Россию написать завещание, которое составлено уже давно. Его содержание в беседе с KP.RU раскрыла приятельница друга Пугачевой, имя которой не называется.

По словам собеседницы издания, кому знаменитость завещала элитную квартиру в Филипповском переулке площадью 300 квадратных метров, пока неизвестно. Однако загородный дом на Истринском водохранилище она давно подарила внуку, российскому актеру и музыканту Никите Преснякову. Ему же певица презентовала четырехкомнатную квартиру в центре Москвы.

Что касается дочери, эстрадной певицы Кристины Орбакайте, ей Пугачева официально отдала свою пятикомнатую квартиру на Тверской. Уточняется, что это произошло еще в «нулевые». Кроме того, по данным источника, исполнительница хитов «Миллион алых роз» и «Позови меня с собой» обеспечила недвижимостью племянника и его сына.

Ранее стало известно, что российский ведущий Максим Галкин оказался единственным владельцем замка в деревне Грязь, в котором он проживает со своими детьми и супругой, певицей Аллой Пугачевой. Он владеет несколькими земельными участками, из которых состоит резиденция.

В мае специалист по элитной недвижимости Андрей Ковалев раскрыл стоимость недвижимого имущества Галкина и Пугачевой. По его словам, объект упал в цене в пять раз и сейчас может быть продан за 100-150 миллионов рублей.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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