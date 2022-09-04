Разведка ВСУ не понимает радиоперехваты из-за «тувинского феномена»

Разведка вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулась с невозможностью понять, о чем говорят российские связисты, из-за использования ими тувинского языка. Об этом в видеокомментарии в Telegram-канале Минобороны РФ рассказали сами связисты.

Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции и во время выполнения задания ведут переговоры исключительно на родном для себя языке.

По словам инструктора отделения связи Николай Чамьяна, так делали их прадеды во время Великой Отечественной войны, в результате противник аналогичным образом не мог разобрать радиоперехват.