Разведка ВСУ не понимает радиоперехваты из-за «тувинского феномена»
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Разведка ВСУ не понимает радиоперехваты из-за «тувинского феномена»

Разведка ВСУ не понимает радиоперехваты из-за «тувинского феномена»

Разведка вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулась с невозможностью понять, о чем говорят российские связисты, из-за использования ими тувинского языка. Об этом в видеокомментарии в Telegram-канале Минобороны РФ рассказали сами связисты.

Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции и во время выполнения задания ведут переговоры исключительно на родном для себя языке.

По словам инструктора отделения связи Николай Чамьяна, так делали их прадеды во время Великой Отечественной войны, в результате противник аналогичным образом не мог разобрать радиоперехват.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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