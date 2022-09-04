Россиянам объяснили, в каких случаях им не вернут украденные мошенниками деньги

Вадим Карасев

Российские банки не станут возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги, если они сами передали секретные данные, такие как пароли и пин-коды. Об этом в интервью РИА Новости заявила эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Наталья Колбасина.

Согласно российскому законодательству, банк обязан вернуть украденные мошенниками деньги в случае выполнения двух условий.

Во-первых, следует сообщить о потере денег банку не позднее следующего дня после получения уведомления о подозрительной операции. "Если опоздал — банк имеет право отказать в возврате денег. Способ оповещения банка о краже — по телефону или лично в отделении — указан в договоре", — рассказала эксперт.Во-вторых, клиент не должен нарушать правила безопасности при использовании банковской карты: нельзя сообщать злоумышленникам данные карты, пин-коды, пароли. Запрещено также хранить пин-код вместе с картой, писать код на самой карте, позволять другим людям делать ксерокопии или фотографировать карту. Если банк докажет нарушение, то не вернет клиенту украденные деньги.

"Например, мошенники сняли деньги с карты в банкомате через ввод пин-кода. Доказать держателю карты свою непричастность к этой операции будет очень сложно. Банк обоснует отказ вернуть деньги тем, что транзакция была проведена по правилам, а клиент в добровольном порядке сообщил пин-код и передал карту третьему лицу. Аналогично – если с карты клиента увели деньги с использованием кодов из смс-сообщений", — рассказала эксперт.

Если клиент сам сообщил злоумышленникам нужные им коды и пароли, то для возврата денег ему придется доказывать, что он стал жертвой преступной схемы, что будет трудно объяснить в случае с кибермошенничеством. Подобные преступления совершаются группами лиц, находящимися за пределами России.

"И даже если случится чудо и мошенников найдут, не факт, что получится вернуть деньги, так как к этому времени все денежные средства уже будут выведены через цепочку счетов, карт, криптокошельков и других инструментов. Именно поэтому сейчас такой низкий процент возврата денег клиентам банков", — подытожила представитель НЦФГ.

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