Сати Казанова рассказала о недостатках жизни в Италии

Певица Сати Казанова призналась, что ей не хватает в итальянской жизни. Экс-вокалистка группы «Фабрика» Сати Казанова уже несколько лет живет в Италии. Артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Однако назвать эту страну лучшей у Казановой язык не поворачивается. По словам певицы, на чужбине ей очень не хватает квалифицированных бьюти-мастеров, а работы местных специалистов, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Именно отсутствие кадров Казанова считает одним из минусов жизни в Европе.«В Италии мне очень не хватает хороших мастеров маникюра и педикюра, а также мастера по волосам. Все-таки таких профессионалов в бьюти-сфере, как в России, больше нигде в мире не найти», — цитирует артистку «Мослента». Кроме того, Казанова рассказала, что в Италии ей не хватает любимых друзей и ощущения «размаха». «Скучаю по своей квартире в Москве, по своему виду из окон. Оттуда я могу рассмотреть половину города. Европа, знаете, очень маленькая: маленькие квартиры, маленькие комнаты, маленькие улицы», — пояснила она. Несмотря на это, в Италии, по словам певицы, есть свои плюсы. Это большое количество солнечных дней в году, наличие моря и жизнерадостность местных жителей. «Везде хорошо по-своему», — заключила Казанова.