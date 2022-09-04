Сажать тюльпаны под осень 2022 года стоит согласно рекомендация лунного календаря садовода
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Сажать тюльпаны под осень 2022 года стоит согласно рекомендация лунного календаря садовода

Сажать тюльпаны под осень 2022 года стоит согласно рекомендация лунного календаря садовода

Сажать тюльпаны под осень 2022 года стоит согласно рекомендация лунного календаря садовода

Многие садоводы высаживают луковицы тюльпанов не весной, а осенью. И в этом есть свои плюсы. За три месяца до наступления зимы тюльпаны смогут нарастить мощную корневую систему, а также набрать запас питательных веществ и хорошо подготовиться к холодам. Лунный календарь садовода подскажет самые благоприятные даты для посадки тюльпанов осенью 2022 года.

Когда сажать тюльпаны осенью 2022 года

Тюльпаны – одни из самых красивых весенних цветов, и вряд ли найдется хоть один сад, в котором весной не цветут тюльпаны. Нужно отметить, что, кроме декоративных качеств, эти цветы обладают еще одним достоинством – неприхотливостью. Возни с ними немного, а результат всегда оправдывает усилия. Но, как и у каждого растения, у тюльпанов есть свои условия выращивания. Например, луковицы тюльпанов лучше высаживать в открытый грунт в середине осени, под зиму.


По посадочному календарю на осень 2022 года самыми подходящими днями для посадки тюльпанов под зиму являются:

3 — 9, 15, 16, 19 — 21, 24, 26, 29, 30 сентября; 3 — 6, 8 — 11, 13 — 15, 27, 28 октября; 5 – 9 ноября (хотя для Урала это уже очень поздний срок).

Если сажать тюльпаны в эти дни осени, то у них будет больше шансов приспособиться к климатическим условиям и успешно пережить зиму.

Луковичные культуры чувствительны к изменениям фаз Луны, поэтому желательно придерживаться таких рекомендаций:

  • Идеальный период для высадки тюльпанов – первые и последние дни убывающей Луны. Корневая система и листки будут активно расти, что положительно скажется на цветении.
  • Не рекомендована посадка во время растущей Луны, поскольку луковицы будут медленно развиваться.
  • Не стоит сажать тюльпаны в новолуние и на полный месяц.

Для укрупнения луковицы нужно посадить на растущей Луне. «Детки» быстро развиваются и раньше зацветают. При посадке тюльпанов нужно учитывать созвездие знака зодиака, в котором находится ночное светило:

  • бесплодные – Близнецы, Водолей, Дева, Овен и Лев;
  • плодородные – Скорпион, Рак и Рыбы;
  • средней плодовитости – Козерог, Телец, Весы и Стрелец.

Правила посадки тюльпанов

Готовим почву

Почвосмесь рекомендуется готовить за несколько месяцев до посадки, в крайнем случае – за две недели. Делают это следующим образом.

  • Малоплодородный участок удобряют минеральным комплексом для луковичных растений. Можно взять 1,5 ведра компоста, 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Этой смеси хватит на 1 кв. м.
  • Землю перекапывают на глубину 0,3 метра (штык лопаты).
  • Грядки обильно поливают. Когда влага впитается, почву разрыхляют, а затем разравнивают.

Готовим луковицы к посадке

Подгнившие луковицы тюльпанов для посадки не подойдут. Если на них есть признаки заболеваний или поражения вредителями – аналогично. После сортировки посевной материал раскладывают по размерам и обеззараживают. Для этих целей подойдут препараты «Витарос» или «Фундазол». Обработку важно проводить строго по инструкции.

Высаживаем луковицы тюльпанов

Луковицы тюльпанов высаживают в лунки. Для головки высотой 4 см нужна ямка глубиной 12 см, для 3 см – 9 см. Среднее расстояние между цветами – 8–10 см.

После того как лунки или траншея подготовлены, на их дно садоводам советуют насыпать немного чистого песка. Он защитит луковицы от излишней влаги и плесени. Луковицы ставят в ямку донцем вниз.

После этого лунки засыпают, а грунт разравнивают. Цветоводам напоминают, что нельзя допускать образования углубления в почвосмеси над луковицами. Иначе здесь начнет скапливаться вода. Если почвосмесь сухая, то посадки следует полить небольшим количеством воды.

# Общество Разное
По материалам: rsute

Последние новости

Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $25 млн
Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $25 млн
Нефти предрекли десятилетия «золотого века»
Нефти предрекли десятилетия «золотого века»
Сажать тюльпаны под осень 2022 года стоит согласно рекомендация лунного календаря садовода
Сажать тюльпаны под осень 2022 года стоит согласно рекомендация
Дочка певицы Глюкозы Лидия Чистякова объявила себя небинарной личностью (15 фото)
Дочка певицы Глюкозы Лидия Чистякова объявила себя небинарной
Чего больше всего стоит опасаться Львам
Чего больше всего стоит опасаться Львам
У нее была всего лишь одна задача
У нее была всего лишь одна задача
После ухода Coca-Cola в российских магазинах стало больше колы
После ухода Coca-Cola в российских магазинах стало больше колы
Вещи как новые: как быстро удалить катышки с одежды
Вещи как новые: как быстро удалить катышки с одежды
Военный эксперт объяснил, в случае чего Киев может потерять поддержку стран НАТО
Военный эксперт объяснил, в случае чего Киев может потерять поддержку
Вячеслав Зайцев покинул инвалидное кресло и устроил модный показ
Вячеслав Зайцев покинул инвалидное кресло и устроил модный показ
Сестра Жанны Фриске раскрыла ее тайну
Сестра Жанны Фриске раскрыла ее тайну
Трамп ответил Байдену на обвинения в экстремизме
Трамп ответил Байдену на обвинения в экстремизме

Топ на сегодня

Вестник институционала: Limit Break привлек $200 млн, а Wolf3D — $56 млн
Вестник институционала: Limit Break привлек $200 млн, а Wolf3D — $56
Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям против России
Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям
ConsenSys выпустит «экологичные» NFT в честь The Merge
ConsenSys выпустит «экологичные» NFT в честь The Merge
Глава Евросовета раскритиковал ЕК за медлительность в борьбе с ценами на газ
Глава Евросовета раскритиковал ЕК за медлительность в борьбе с ценами
В IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano
В IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano

Еще по теме

Яркие краски в весеннем саду — тюльпаны
Когда лучше сажать гортензию
Луковичные цветы, которые не требуется выкапывать на зиму
Как выбрать цветы для близкого человека