Сажать тюльпаны под осень 2022 года стоит согласно рекомендация лунного календаря садовода

Многие садоводы высаживают луковицы тюльпанов не весной, а осенью. И в этом есть свои плюсы. За три месяца до наступления зимы тюльпаны смогут нарастить мощную корневую систему, а также набрать запас питательных веществ и хорошо подготовиться к холодам. Лунный календарь садовода подскажет самые благоприятные даты для посадки тюльпанов осенью 2022 года.

Когда сажать тюльпаны осенью 2022 года

Тюльпаны – одни из самых красивых весенних цветов, и вряд ли найдется хоть один сад, в котором весной не цветут тюльпаны. Нужно отметить, что, кроме декоративных качеств, эти цветы обладают еще одним достоинством – неприхотливостью. Возни с ними немного, а результат всегда оправдывает усилия. Но, как и у каждого растения, у тюльпанов есть свои условия выращивания. Например, луковицы тюльпанов лучше высаживать в открытый грунт в середине осени, под зиму.





По посадочному календарю на осень 2022 года самыми подходящими днями для посадки тюльпанов под зиму являются:

3 — 9, 15, 16, 19 — 21, 24, 26, 29, 30 сентября; 3 — 6, 8 — 11, 13 — 15, 27, 28 октября; 5 – 9 ноября (хотя для Урала это уже очень поздний срок).

Если сажать тюльпаны в эти дни осени, то у них будет больше шансов приспособиться к климатическим условиям и успешно пережить зиму.

Луковичные культуры чувствительны к изменениям фаз Луны, поэтому желательно придерживаться таких рекомендаций:

Идеальный период для высадки тюльпанов – первые и последние дни убывающей Луны. Корневая система и листки будут активно расти, что положительно скажется на цветении.

Не рекомендована посадка во время растущей Луны, поскольку луковицы будут медленно развиваться.

Не стоит сажать тюльпаны в новолуние и на полный месяц.

Для укрупнения луковицы нужно посадить на растущей Луне. «Детки» быстро развиваются и раньше зацветают. При посадке тюльпанов нужно учитывать созвездие знака зодиака, в котором находится ночное светило:

бесплодные – Близнецы, Водолей, Дева, Овен и Лев;

плодородные – Скорпион, Рак и Рыбы;

средней плодовитости – Козерог, Телец, Весы и Стрелец.

Правила посадки тюльпанов

Готовим почву

Почвосмесь рекомендуется готовить за несколько месяцев до посадки, в крайнем случае – за две недели. Делают это следующим образом.

Малоплодородный участок удобряют минеральным комплексом для луковичных растений. Можно взять 1,5 ведра компоста, 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Этой смеси хватит на 1 кв. м.

Землю перекапывают на глубину 0,3 метра (штык лопаты).

Грядки обильно поливают. Когда влага впитается, почву разрыхляют, а затем разравнивают.

Готовим луковицы к посадке

Подгнившие луковицы тюльпанов для посадки не подойдут. Если на них есть признаки заболеваний или поражения вредителями – аналогично. После сортировки посевной материал раскладывают по размерам и обеззараживают. Для этих целей подойдут препараты «Витарос» или «Фундазол». Обработку важно проводить строго по инструкции.

Высаживаем луковицы тюльпанов

Луковицы тюльпанов высаживают в лунки. Для головки высотой 4 см нужна ямка глубиной 12 см, для 3 см – 9 см. Среднее расстояние между цветами – 8–10 см.

После того как лунки или траншея подготовлены, на их дно садоводам советуют насыпать немного чистого песка. Он защитит луковицы от излишней влаги и плесени. Луковицы ставят в ямку донцем вниз.

После этого лунки засыпают, а грунт разравнивают. Цветоводам напоминают, что нельзя допускать образования углубления в почвосмеси над луковицами. Иначе здесь начнет скапливаться вода. Если почвосмесь сухая, то посадки следует полить небольшим количеством воды.