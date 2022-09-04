Сестра Жанны Фриске раскрыла ее тайну
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Сестра Жанны Фриске раскрыла ее тайну

Сестра Жанны Фриске раскрыла ее тайну
Сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья раскрыла семейную тайну. Ставшая известной на родстве с Жанной Фриске ее младшая сестра Наталья порадовала очередными подробностями из жизни певицы. На этот раз жажда откровения настигла Наталью в шоу «Секрет на миллион». Героиня передачи рассказала Лере Кудрявцевой, что будущая знаменитость чудом осталась жива при рождении. «У Жанны был брат-близнец, он умер. Сама она родилась совсем малюсенькой, недоношенной, весила всего 1200 гр», — делится семейными тайнами Наталья.
Крошечная девочка осталась жива исключительно благодаря профессионализму врачей роддома. Будущую звезду доращивали в инкубаторе. Наталья с удовольствием делится поклонниками и подробностями своей жизни. Например, счастьем своего долгожданного материнства. Свою дочь Луну Фриске-младшая родила после нескольких ЭКО и теперь рассказывает о ее взрослении, бесстрашно выставляя в соцсеть фотографии ребенка. Любящая мать не верит в предрассудки, считая, что все это досужие домыслы, которые не имеют под собой никаких реальных подтверждений. Так она похвасталась, что у ее четырехмесячной малышки уже прорезался первый зубик и призвала всех поздравлять их с этим безусловно важным для общественности событием.
# Шоу-бизнес Фриске Жанна
По материалам: z-aya

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