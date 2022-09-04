Шольц пообещал продолжить военную помощь Киеву

Вадим Карасев

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Берлин не откажется от военной помощи Киеву

Германия не откажется от военной помощи Киеву, заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Федеральный канцлер встретился сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе переговоров, которые длились чуть менее часа, канцлер и премьер-министр Украины обменялись мнениями о военной, гуманитарной и экономической ситуации на Украине», — уточнил Хебештрайт.

Представитель немецкого правительства подчеркнул, что Шольц выразил свое уважение Украине и заверил, что Германия не откажется от поддержки Киева не только в военной, но и в политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах.

29 августа Шольц анонсировал поставку Украине беспилотников и средств ПВО. «В ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», — сообщил канцлер Германии.