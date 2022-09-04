Слух: Forza Horizon 6 уже находится в разработке у Playground Games
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Слух: Forza Horizon 6 уже находится в разработке у Playground Games

Слух: Forza Horizon 6 уже находится в разработке у Playground Games


Forza Horizon 5 на данный момент получила одно крупное DLC, связанное с Hot Wheels. Регулярно игра получает новые Серии, которые помогают поддерживать интерес к проекту со стороны игроков. Но уже студия Playground Games явно думает и о новой части серии, которая, похоже, в активной разработке.

На сайте Playground Games игроки обратили внимание на вакансию. Команда Forza Horizon студии Playground Games ищет дизайнера уровней. В вакансии прямо отмечается, что специалист будет работать на новым AAA-проектом, то есть нанимают его не для развития Forza Horizon 5 и не под DLC для игры.


Предполагается, что Forza Horizon 6 уже находится в активной разработке. Напомним, обычно новые части Forza Horizon выходят раз в 2 года, но Forza Horizon 5 вышла через 3 года после релиза Forza Horizon 4.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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