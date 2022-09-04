СМИ установили владельца криптокошелька, заблокированного за донаты на войну в Украине

Владельцем криптовалютного кошелька, заблокированного на прошлой неделе за донаты на войну в Украине, оказался российский производитель оружия Владислав Лобаев. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на представителя россиянина и данные блокчейн-анализа.

Лобаев собирал пожертвования через собственный Telegram-канал. Его частная фирма Lobaev Arms производит винтовки и другую военную амуницию. Он поддержал военное вторжение РФ в Украину и закупал на полученные средства боеприпасы для российских войск.

Скриншот из Telegram-канала Лобаева. Данные: CoinDesk.

По данным аналитической компании Crystal Blockchain, все опубликованные Лобаевым адреса принадлежат криптовалютной бирже Binance.

После того, как украинские правоохранительные органы обнаружили деятельность по сбору средств, они, вероятно, убедили биржу заморозить счет.

С конца апреля на кошельки Лобаева поступило более 800 000 гривен ($21 700):

6,4 BTC (около $19 700);

3,25 ETH (более $1500);

около 840 USDT.

На момент блокировки все адреса были практически пусты, а последние транзакции зарегистрированы в период с конца июля по 14 августа.

Представитель Binance отказался обсуждать право собственности на указанные криптовалютные кошельки.

«Любое правительство или правоохранительные органы в мире могут делать законные запросы в отношении пользователей в своей юрисдикции при условии, что они сопровождаются соответствующими юридическими полномочиями», — заявил он.

При этом в Binance отметили, что в праве отклонить запросы правоохранительных органов, которые не выдерживают юридической проверки.

CoinDesk связался с Лобаевым через бота обратной связи в его Telegram-канале и получил ответ от человека, который представился сыном Лобаева – Евгением. Он подтвердил, что учетная запись его "отца" на Binance заморожена.

Он также поделился скриншотом чата со службой поддержки биржи. В нем сообщается, что учетную запись «заблокировали на период проверки».

Данные: CoinDesk.

На вопрос, как ему удалось обналичить криптовалюты со счета Binance, «Евгений Лобаев» сказал, что использовал внебиржевых брокеров.

Он добавил, что криптовалюты составляли «небольшую часть» всех входящих пожертвований. Лобаев также использует российский платежный сервис Yoomoney и счет в Сбербанке.

По информации аналитиков из Chanalysis, с февраля 2022 года не менее 54 различных групп из РФ занимались сбором средств для финансирования военного вторжения в Украину. На конец июля их кошельки получили в совокупности $2,2 млн в различных цифровых валютах.

Ранее ForkLog сообщал, что криптофонд Aid For Ukraine собрал $54 млн на помощь Украине. Минцифра представила подробный отчет расходования средств.