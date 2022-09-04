Стало известно о новой попытке Украины высадить десант в районе Энергодара

Вадим Карасев

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в личном Telegram-канале рассказал об очередной попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС.

По словам чиновника, Киев спланировал операцию по высадке в трех местах Запорожской области – населенных пунктах Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Рогов назвал мотивы ВСУ "имитацией бурной деятельности" в преддверии очередной встречи стран НАТО, где обсудят оказание военной помощи Украине.

В конечном итоге российская армия, контролирующая большую часть области, отбила десант Вооруженных сил Украины. Для отражения атаки на Запорожскую атомную станцию ВС РФ использовали армейскую авиацию. По словам Рогова, более подробную информацию о случившемся предоставит Минобороны России.

"Подобными вылазками киевские власти стремятся показать, что еще способны сопротивляться и тем самым выманить у западных стран очередной транш, а также новые поставки оружия. Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих", – подытожил представитель администрации.

Минобороны подтвердило вторую попытку высадки украинского десанта у ЗАЭС

Министерство обороны России подтвердило оглашенную Роговым информацию и привело подробности операции ВСУ близ Запорожской АЭС. Две группы катеров и моторных лодок - 42 единицы и свыше 250 человек - попытались высадиться в районе Энергодара и Днепропрудного. По нападающим нанесла удар армейская авиация ВКС: четыре бомбардировщика Су-30 и два вертолета Ка-52. 20 лодок и катеров было уничтожено.

По данным оборонного ведомства, за последние сутки украинские потери на Николаево-Криворожском направлении составили 23 танка, 27 БМП, более 230 военнослужащих. Большие потери ВСУ привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.



Кроме того, в Херсонской области были сбиты два украинских штурмовика Су-25, в Днепропетровской области - истребитель МиГ-29. В районе Константиновки в ДНР уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS c машиной подвоза боеприпасов и до 30 человек боевого расчета.

По данным российского министерства обороны, ранним утром 1 сентября ВСУ атаковали Энергодар, пытаясь сорвать визит на станцию миссии МАГАТЭ. Делегация, однако, прибыла на объект днем 1 сентября и пробудет там до 5 сентября, часть экспертов останется на объекте на постоянной основе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказывался, что военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".